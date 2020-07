Depuis le début de la pandémie de COVID-19, la députée provinciale de Mississauga Centre, Natalia Kusendova a multiplié les efforts dans le soutien de sa communauté pour laquelle elle est passionnée.

Infirmière praticienne de métier, la députée originaire de Pologne a offert ses services durant trois horaires de travail par semaine à l’Hôpital général d’Etobicoke les mois où l’Assemblée législative de l’Ontario était fermée. Depuis son élection en juin 2018, Mme Kusendova est toujours restée employée de l’Hôpital général d’Etobicoke à temps partiel, pratiquant une fois par mois son métier pour conserver sa licence d’infirmière praticienne.

Et pratiquement tous les jours au plus fort de la crise, elle et son équipe ont distribué des milliers de masques et autres équipements de protection sanitaire aux citoyens et foyers pour aînés de sa circonscription grâce au soutien de plusieurs entreprises et organismes de la région, dont le Centre francophone du Grand Toronto.

Plus récemment, depuis la réouverture des commerces dans la région, elle s’efforce à faire le tour des commerçants locaux pour encourager l’économie locale. Sur son site Facebook, il ne se passe pas une journée sans qu’elle affiche un message ciblé pour certains événements importants, ou des photos d’une de ses visites chez un organisme ou une entreprise de Mississauga.

La députée Kusendova a rencontré des aînés de sa circonscription.

Le 1er juillet dernier marquait d’ailleurs pour elle et sa famille un moment important et émouvant qu’elle n’a pas manqué de souligner sur les réseaux sociaux. « Il y a 20 ans, ma famille a fait le voyage jusqu’à notre nouvelle demeure au Canada, raconte Mme Kusendova. Ce pays de liberté et d’opportunités. Contre toutes attentes et tous défis, ce pays m’a donné la possibilité de rêver grand, et de ne pas avoir peur de mon potentiel. Avec du travail acharné, la persévérance, l’amour et l’appui de mes parents, je suis fière de la femme et de la Canadienne que je suis aujourd’hui. »

Ce jour-là, ainsi que le lendemain, la députée a repris ses visites communautaires pour souhaiter à ses commettants une bonne fête du Canada, les remercier et les encourager à continuer leur bon travail dans le respect des consignes de santé publique pour vaincre le coronavirus. « J’ai rencontré des aînés à la Résidence Amica à Mississauga, tout de rouge vêtue, accompagnée d’une équipe de Unitedtogether qui ont offert des masques bourgogne avec, brodée en blanc, l’effigie du drapeau canadien. Merci pour ce don d’inspiration canadienne qui garderont nos aînés en sécurité », dit-elle sur son site Facebook.

Le 2 juillet au soir, la tournée a continué. C’était au tour des commerçants de la région de recevoir la visite de la députée. « J’ai fait un arrêt au Al-Omda Lounge où ils servent de l’excellente nourriture, des desserts et mon favori, le café turc », ajoute Mme Kusendova. Elle a aussi encouragé le Lions Farmers Market, un projet de collecte de fonds des Lions de Mississauga Centre pour emmagasiner des légumes frais pour la communauté. « Merci aux bénévoles pour la réouverture du marché agricole et tous ces légumes produit localement. Nous aimons nos agriculteurs ici! », explique la députée.

Puis plus récemment, soit le 7 juillet, elle se levait à la législature ontarienne pour demander à la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney, de lui dire comment le gouvernement améliore l’accès aux services pour la communauté francophone. « Notre gouvernement continuera d’écouter et d’aider la communauté francophone à prospérer », concluait Mme Kusendova sur sa dernière publication, une femme passionnée par les citoyens et les nombreuses origines culturelles de Mississauga Centre.