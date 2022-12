Pour souligner la clôture de la Semaine nationale de l’immigration francophone qui a eu lieu du 6 au 12 novembre, le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) se réjouit des résultats préliminaires trois mois après l’expansion officielle de ses services d’accueil à l’aéroport Pearson de Toronto.

Depuis le 1er août dernier, le CFGT offre des services d’information, d’aiguillage et de renseignements généraux non seulement aux francophones nouvellement arrivés, mais aussi à l’intention des anglophones et des allophones dès leur arrivée à l’aéroport Pearson. Le CFGT assure ainsi une présence plus accrue aux kiosques des terminaux 1 et 3 pour tous les résidents permanents qui arrivent au Canada à cet aéroport.

Selon Florence Ngenzebuhoro, directrice générale du CFGT, « cette expansion de services est une réussite pour toute la francophonie en Ontario car ceci est le gage du bon travail mené par le CFGT à Pearson depuis 2019, et de la confiance de notre bailleur de fonds, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Les tendances montrent que cette initiative nous permettra de servir plus de francophones, en bout de ligne ».

Ce nouveau service permettra de servir jusqu’à 40 000 personnes par année et augmentera l’offre active des services en français à toute la clientèle desservie à Pearson. Peu après cette expansion, le CFGT observe déjà des résultats prometteurs vers l’atteinte de ses objectifs globaux, mais aussi pour l’augmentation anticipée du nombre de francophones et de francophiles recevant les services d’accueil.

Les équipes bilingues à l’aéroport Pearson ont accueilli et aiguillé 1060 francophones depuis avril 2022, ainsi que 6083 anglophones et allophones ces deux derniers mois, provenant de près de 120 pays à travers le monde et s’installant sur plus de 150 villes à travers le Canada.

Les francophones proviennent, à plus de 80 %, majoritairement du Cameroun et du Liban, suivis du Burundi, de la France, de la Côte d’Ivoire et des pays du Maghreb (Maroc, Algérie, etc.). Quant aux anglophones et allophones, les deux-tiers affluent essentiellement de l’Inde et du Nigéria, suivis du Pakistan et de la Chine, puis des pays multilingues tels que l’Érythrée et l’Éthiopie, où se trouvent des francophones et des francophiles.

« Nous nous réjouissons de ces résultats initiaux. Nous avons intégré l’innovation numérique dans nos services pour faciliter l’accès aux ressources et services communautaires par le biais d’un code QR permettant de reprendre contact avec les immigrants francophones par l’entremise de nos partenaires en établissement, partout au Canada (hors Québec), mais aussi par le biais d’une plateforme numérique d’informations pertinentes sur les ressources et services à leur disposition en Ontario », ajoute Aïssa Nauthoo, vice-présidente, Aide juridique, Emploi et Établissement, et responsable du projet.

Il est à noter que l’Ontario reste la province de destination privilégiée des immigrants de tous bords, attirant plus des deux-tiers du total de personnes accueillies à Pearson dans le cadre de ce programme.

Source : CFGT