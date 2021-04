Suite au webinaire de la Société économique de l’Ontario (SEO) en partenariat avec l’Association canadienne-française de l’Ontario – Stromont, Dundas, et Glengarry (ACFO-SDG), il est évident qu’il y a de plus en plus de ressources disponibles pour les femmes qui veulent se lancer en affaire au Canada, et tant mieux!

Il faut apprendre à mieux travailler pour éviter l’épuisement professionnel et trouver du temps pour sa famille et son perfectionnement personnel. C’est essentiel pour ces femmes qui doivent surmonter plusieurs obstacles supplémentaires liés à leurs genre, race ou langage pour être entrepreneure.

Ethel Côté, praticienne et formatrice certifiée en développement économique communautaire et en entrepreneuriat collectif et fondatrice de MécènESS, explique que les femmes sont souvent poussées à l’entrepreneuriat à cause de leur exclusion des marchés du travail traditionnels, de la discrimination à leur égard et de leur manque de mobilité sur le marché du travail canadien.

Après avoir vécu l’épuisement professionnel et des difficultés à naviguer à travers divers aspects de sa vie, elle veut aider les autres. « Il y a un manque de formation et d’accompagnement adapté et favorable aux femmes et bien sûr un manque de modèles influenceurs », soutient-elle.

L’organisme MécènESS contribue à boucher un peu ce trou. Il fournit un appui à la gestion et au développement sous forme d’un accompagnement à l’approche participative des femmes en affaires.

Mme Côté suggère aux femmes intéressées de prendre connaissance du Guide d’accompagnement à l’entrepreneuriat social et solidaire avec perspective de genre, un outil créé et testé par un conseil de femmes international.

Le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat est aussi une excellente ressource à consulter dès le début d’une carrière dans les affaires.

Pour tout autre renseignement : https://seo-ont.ca/evenements

SOURCE – Élodie Dorsel

PHOTO (crédit: Facebook) – Ethel Côté