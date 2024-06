Le Métropolitain

La communauté francophone de Hearst est en deuil. Omer Cantin, figure emblématique de la région et propriétaire du journal Le Nord, est décédé le samedi 1er juin à l’âge de 73 ans. Sa disparition laisse un vide immense dans le cœur des habitants de cette petite ville du nord de l’Ontario, où son influence et son dévouement étaient profondément ancrés.

Omer Cantin n’était pas seulement le propriétaire du journal Le Nord, il en était également l’âme. Depuis plus de trois décennies, il a su faire de ce journal une véritable institution, reflétant les préoccupations et les aspirations de la communauté francophone de Hearst.

Fondé en 1953, Le Nord a toujours eu pour vocation de servir la population locale avec des nouvelles pertinentes et des reportages en profondeur. Sous la direction de M. Cantin, le journal a connu une modernisation tout en gardant son essence communautaire.

Outre son rôle au sein du journal, Omer Cantin était également à la tête d’une maison d’édition, spécialisée dans la publication d’œuvres en français. Cette initiative, née de son amour pour la littérature et la culture francophone, a permis à de nombreux auteurs locaux de voir leurs œuvres publiées et diffusées. Sa maison d’édition a ainsi contribué à l’enrichissement du patrimoine littéraire franco-ontarien.

La nouvelle de son décès a rapidement fait le tour de la ville, suscitant une vague d’émotions. Les témoignages affluent de toutes parts, soulignant son impact et son dévouement. Les obsèques d’Omer Cantin ont lieu la semaine dernière.

Un héritage durable

L’héritage d’Omer Cantin est immense et durable. En tant que propriétaire du journal Le Nord, il a non seulement informé et éduqué, mais il a aussi inspiré des générations de journalistes et d’écrivains.

Sa disparition marque la fin d’une époque, mais les valeurs et les principes qu’il a instillés continueront de vivre à travers ses œuvres et ceux qu’il a inspirés. La communauté de Hearst se souviendra longtemps de l’homme qui a tant fait pour elle, et son influence se fera sentir encore de nombreuses années.