Zolen Jolene

La violoncelliste montréalaise Noémie Raymond a offert, le vendredi 23 janvier, la création mondiale de Fantasia « Conjure You » pour violoncelle et orchestre du compositeur David Jaeger, accompagnée de Sinfonia Toronto sous la direction de Nurhan Arman, dans le cadre du University of Toronto New Music Festival.

Présenté chaque année par la Faculté de musique de l’Université de Toronto, ce festival international met à l’honneur la création contemporaine. Le concert, tenu au Trinity–St. Paul’s Centre, a réuni un public nombreux malgré une tempête hivernale qui s’abattait sur la région, signe de l’intérêt marqué des mélomanes pour les nouvelles œuvres.

Pour Noémie Raymond, Conjure You est bien plus qu’un simple concerto : il s’agit de l’aboutissement d’une relation artistique établie dans la durée. « C’est le fruit d’une collaboration qui me tient particulièrement à cœur. Cette œuvre de David Jaeger s’inscrit dans un dialogue artistique que nous avons amorcé en 2018, lors de la création de Constable’s Clouds, précise-t-elle. Depuis, nous avons approfondi ce travail commun, notamment à travers un enregistrement réalisé dans les studios de CBC, et le concerto s’est rapidement imposé comme la suite naturelle d’une relation musicale bâtie dans le temps et la confiance. »

La violoncelliste souligne également la richesse du processus créatif partagé avec le compositeur. « La collaboration autour de Conjure You a été à la fois stimulante et profondément enrichissante. Au début de l’automne, je me suis rendue à Toronto afin que nous puissions travailler l’œuvre ensemble, un moment clé durant lequel nous avons notamment composé la cadence. » Elle évoque l’ouverture de David Jaeger à ses propositions, un échange qui a permis à l’œuvre d’évoluer de manière organique.

Cette proximité avec un compositeur vivant demeure, selon elle, un privilège rare pour une interprète. « Pouvoir influencer l’écriture, poser des questions, proposer, ajuster — et voir ces idées prendre forme dans la partition — est une expérience profondément vivante et extrêmement stimulante », ajoute-t-elle.

Diplômée de l’Université de Montréal et du New England Conservatory de Boston, Noémie Raymond détient également un doctorat en interprétation et littérature musicale de l’Eastman School of Music. Sa carrière l’a menée de scènes prestigieuses telles que le Royal Albert Hall de Londres, le Carnegie Hall de New York et la Philharmonie de Berlin, jusqu’à des concerts au Japon, au Cambodge et au Chili. Chambriste, soliste et pédagogue, elle a collaboré avec de nombreux virtuoses et orchestres de renom.

Reconnue par CBC Music parmi les 30 musiciens classiques canadiens de moins de 30 ans, Noémie Raymond poursuit une trajectoire artistique vibrante et éclectique, contribuant activement au rayonnement de la musique contemporaine au Canada et à l’international.

Photo : Noémie Raymond (Crédit : Marie-Eve La Badie)