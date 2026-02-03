À l’occasion de Permanence hivernale, organisée par Le Labo, les membres de ce centre d’artistes ont été accueillis au Medialab Cultures numériques de l’Université de l’Ontario français (UOF). Cette visite avait pour objectif de faire découvrir les projets en cours, les technologies utilisées et surtout l’approche pédagogique et créative qui anime le Medialab.

Olaïsha Francis – IJL – Le Métropolitain

« Notre principe, ce n’est pas tant la technique ou la technologie qui est importante, mais plutôt l’approche par projet et la réponse à des enjeux de société », explique Hela Zahar, professeure en culture numérique et responsable du Medialab. Pensé comme un espace de recherche, de création et d’expérimentation, le Medialab s’adresse à trois publics clés : les étudiants, les professeurs et les partenaires communautaires.

Les étudiants y réalisent des projets dans le cadre de leurs cours ou de leurs projets de fin d’études, parfois sous forme de prototypes. Le Medialab soutient également les travaux de recherche des professeurs et accueille des collaborations avec des partenaires externes, dont Le Labo. « Il faut ouvrir les frontières et encourager des échanges comme celui-là. La création ne se fait pas uniquement dans les centres d’artistes, elle peut aussi se faire ici à l’université », souligne Mme Zahar.

Cette visite a été l’occasion de présenter concrètement les possibilités offertes par l’espace, mais aussi de semer des idées de projets, notamment des résidences artistiques ou des collaborations hybrides entre artistes et milieu universitaire. « Ça a créé une véritable émulation d’idées », ajoute-t-elle.

Du côté du Labo, l’expérience a été vécue comme une source d’inspiration. « C’était un très bon moment pour rencontrer nos collaborateurs dans leur labo à l’UOF », raconte Alexane Couture, travailleuse culturelle et membre du Labo. Elle souligne l’impact de la découverte d’équipements spécialisés, rarement accessibles dans les centres d’artistes. « Pouvoir voir, toucher l’équipement et comprendre le lien entre la technologie et le produit final est extrêmement stimulant », dit-elle.

La visite s’inscrivait pleinement dans la Permanence hivernale, une période de deux semaines consacrée au perfectionnement et à l’exploration artistique pour les membres du Labo. Cette programmation, axée cette année sur la thématique du micro — micro-rassemblements, micro-événements, micro-expériences — favorise des échanges intimes et des découvertes hors des pratiques habituelles.

« Cette visite vient éveiller des idées créatives qui peuvent s’insérer dans l’univers du Labo et mener à de futurs partenariats », conclut Alexane Couture. Une rencontre qui illustre le potentiel des collaborations entre milieux artistiques et universitaires francophones.

Photo : La visite a permis de semer des idées de collaborations hybrides entre artistes et le milieu universitaire. (Crédit : UOF)