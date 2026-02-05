Un événement communautaire tenu à Brampton a mis en lumière des récits pluriels portés par la création collective. À travers une initiative culturelle et humaine, des participantes ont transformé leurs parcours personnels en une œuvre partagée, pensée comme un geste de transmission, de reconnaissance et d’inspiration intergénérationnelles.

Christiane Beaupré – IJL – Le Métropolitain

Le 31 janvier 2026, Oasis Centre des femmes a marqué le lancement du recueil Sagesse de nous à elles – Tome 2 dans ses locaux de Brampton. Cette initiative à plusieurs dimensions propose aux francophones un lieu d’expression favorisant le dialogue, la valorisation des trajectoires individuelles et la mise en commun des expériences vécues.

L’ouvrage rassemble les contributions de douze femmes qui livrent chacune une parcelle de leur histoire. Entre souvenirs lumineux et épreuves marquantes, leurs récits témoignent d’un cheminement personnel où les cicatrices deviennent sources de résilience et occasions de connexion avec autrui.

L’une des coordonnatrices du projet, Ngalula Kalunda, a accueilli le public et souligné l’engagement collectif ayant mené à la concrétisation du recueil. Elle a insisté sur la démarche collaborative au cœur du programme, axée sur l’exploration créative. Des ateliers artistiques et littéraires ont permis aux participantes d’apprivoiser l’écriture, de revisiter leur vécu et de s’en affranchir.

Selon elle, la mobilisation constante des participantes, qui étaient toutes présentes chaque session, témoigne de la pertinence de l’approche, dont l’objectif final était de transmettre et d’inspirer. « Ce faisant, nous avons touché à quelque chose de sensible, mais ces femmes ont indiqué qu’il fallait trouver le courage de le dire et d’aller chercher de l’aide si nécessaire », a ajouté Mme Kalunda.

Aurélia Bazatte, également coordonnatrice, a bien résumé ce qu’est ce recueil.

« Sagesse de nous à elles n’a pas vocation à présenter des leçons, mais plutôt à semer des graines d’inspiration. À travers ces récits, il s’agit d’inviter d’autres femmes à reconnaître la richesse de leur propre parcours et, peut-être, à écrire à leur tour pour se libérer, se célébrer et pour, elles aussi, devenir source d’inspiration. »

Trois contributrices — Rachelle Alincy, Nafoussiata Tuo et Viviane Sinan — ont partagé leur expérience devant l’assemblée. Elles ont évoqué les émotions traversées et la fierté d’avoir trouvé la force et les mots pour raconter leur cheminement. Viviane Sinan a confié que cette démarche avait profondément modifié son regard sur elle-même et sur la valeur de la parole.

« Merci aux femmes, à celles qui ont osé dire « oui », à celles qui ont partagé, écrit et donné vie à cet ouvrage. Longtemps, j’ai cru que la force était de me taire, de serrer les dents, d’avancer sans déranger. Je croyais que le silence était une preuve de maturité alors qu’il était souvent une fatigue déguisée. Puis le monde s’est arrêté et dans ce grand silence collectif, j’ai entendu ma voix qui murmurait simplement : écoute-toi!

« Et c’est cette voix qui m’a conduit à écrire et participer à cette aventure collective qu’est Sagesse de nous à elles. Je cherchais à rejoindre et tendre la main à d’autres femmes, à d’autres filles. Notamment dans nos communautés afros où se taire est souvent perçu comme une nécessité », raconte Mme Sinan.

Elle décrit le livre comme « un fil invisible entre les générations, une parole douce qui accompagne plutôt qu’elle n’impose. Une mémoire vivante qui murmure : « Tu n’es pas en retard, tu es en chemin », dit-elle avec émotion.

Un témoignage qui a bouleversé, mais surtout motivé de nombreuses personnes dans la salle. Le recueil n’est pas simplement un projet, mais la célébration de voix, de parcours et de sagesse vivante.

« Ce livre est un acte de reconnaissance, une manière de dire collectivement et clairement que les expériences de ces femmes sont légitimes, leurs paroles comptent et leur vécu a une grande valeur. Dans un système qui pousse les femmes trop souvent à douter d’elles-mêmes, à minimiser ce qu’elles ont traversé, ce recueil fait l’inverse, il valide, il répare, il affirme. Il affirme que vous êtes des expertes de votre vécu, que personne ne peut raconter votre histoire mieux que vous », a déclaré la directrice générale d’Oasis, Inès Benzaghou.

La rencontre a également été ponctuée d’échanges informels, soulignant le caractère communautaire et rassembleur de l’événement.

L’événement s’est conclu par la remise d’un exemplaire du livre à toutes les femmes présentes. Un repas convivial a ensuite permis à la quarantaine de personnes d’échanger et de consolider les liens créés autour de cette démarche collective.

Photo : Les auteures du recueil Sagesse de nous à elles sont fières de leur participation à ce projet d’Oasis Centre des femmes.