Alexia Grousson

Le vendredi 23 janvier, le Studio 277 a accueilli une soirée de dessin au fusain organisée par Le Labo Art médiatique en collaboration avec Anya Ouchaou, de l’organisme Toogether. L’atelier, offert en français, proposait une exploration du corps vivant à travers le regard, le geste et la matière, dans une approche à la fois accessible et expérimentale.

Animée par l’artiste-formateur Marc Audette, la séance de dessin avec modèle vivant habillé était axée sur l’observation du corps en mouvement et la liberté du geste. Guidés étape par étape, les participants ont d’abord été initiés au fusain.

« Il a d’abord expliqué la matière. Personnellement, je n’avais jamais manipulé le fusain auparavant. Il nous a dit de ne pas avoir peur de nous salir et, surtout, de lâcher prise », raconte Anya Ouchaou.

L’artiste a ensuite proposé des exercices rapides, sous forme de sessions de trois minutes, afin d’encourager le dessin instinctif, sans recherche de détails.« Le but était d’apprendre à maîtriser les gestes et les mouvements. Puis, il nous a demandé de ne plus tracer de lignes, mais uniquement des cercles, pour mieux prendre conscience des formes que l’on dessinait », poursuit Anya Ouchaou.

Ouvert à tous, peu importe le niveau d’expérience, l’atelier offrait un cadre bienveillant qui a favorisé l’expérimentation et l’échange. Le modèle Alexane Couture, chargée des partenariats au Labo, posait pour la séance. Tout le matériel était fourni, et chaque participant est reparti avec les essais et dessins réalisés au cours de la soirée.

L’accompagnement personnalisé de l’artiste a particulièrement marqué les participants. « M. Audette était vraiment généreux. Il prenait le temps de passer voir chacun pour prodiguer des conseils adaptés et partageait plusieurs anecdotes sur l’art. C’était une soirée très enrichissante. On peut dire que j’ai fait de grands progrès en l’espace d’une seule soirée », ajoute Mme Ouchaou.

Au-delà de la pratique artistique, la veillée a surtout été un moment de rencontre et de création collective. Je craignais un peu qu’il y ait une division car nous avions quelques anglophones, mais au final pas du tout. Il y a eu beaucoup de partage et d’échanges. L’entente dans le groupe était excellente, et tout le monde était heureux de montrer ses dessins à la fin. Il y avait des débutants comme des artistes très avancés. »

Cette soirée marquait également une première collaboration entre Toogether et Le Labo Art médiatique. Une initiative que l’organisme souhaite renouveler. « Quand Dyana Ouvrard, la directrice générale, m’a proposé ce partenariat, je me suis dit pourquoi pas. Habituellement, nous faisons de l’art avec le crochet, mais le dessin est aussi une belle façon d’attirer les gens », conclut Anya Ouchaou.

Photo : Le modèle Alexane Couture (Crédit : Le Labo / Dyana Ouvrard)