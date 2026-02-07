Alexia Grousson

La French s’impose depuis quelques années comme une initiative culturelle incontournable de la scène nocturne torontoise. Dédiée à la musique francophone, elle propose des soirées animées par des DJ mettant exclusivement à l’honneur des sons en français. L’événement attire un public varié, composé de francophones, de francophiles et d’amateurs de musique venus de différents horizons, tous réunis autour d’une même langue et d’une même énergie.

À l’origine du projet, trois DJ francophones installés à Toronto : DJ Curator, DJ SevenStyle et DJ Mendosa. Habitués à mixer ensemble au cours de différentes soirées, notamment au sein du collectif Excuse My French, DJ Curator et DJ SevenStyle partageaient déjà une volonté commune de promouvoir la musique francophone.

L’idée de créer un événement entièrement dédié à cette scène s’est alors imposée naturellement. « Depuis longtemps, nous voulions jouer de la musique francophone, mais nous n’avions pas l’occasion de le faire devant un public majoritairement francophone », explique Gaius Diakanwa, connu sous le nom de DJ Mendosa.

Le déclic survient en 2023, à l’occasion de la fête de la Bastille. Les trois DJ décident d’organiser une soirée unique pour célébrer l’événement. « En deux semaines, plus de 150 personnes ont répondu à l’invitation et nous avons loué un club. C’est là que nous avons réalisé qu’il y avait vraiment quelque chose à faire ici. Il existe une réelle demande de la part des francophones », poursuit-il. De cette première réussite naît La French, avec une ambition claire : rassembler la communauté francophone de Toronto autour de la musique.

Le succès est immédiat et dépasse les attentes des organisateurs. L’organisme devient rapidement un rendez-vous mensuel prisé par la jeunesse francophone de la ville, attirant parfois plus de 300 personnes par soirée. Depuis 2024, l’initiative bénéficie d’une résidence mensuelle au Drake Underground, renforçant sa visibilité et son ancrage dans le paysage culturel de la Ville reine.

La programmation musicale reflète également une volonté d’inclusivité. Shatta, bouyon, afrobeat, amapiano, rap français, pop afro, coupé-décalé, zouk ou encore kompa se côtoient au fil des soirées. « Nous voulons offrir un éventail de la francophonie. L’objectif est que chaque francophone puisse se sentir représenté », affirme DJ Mendosa. Cette diversité constitue l’une des signatures de La French et participe ainsi à son identité.

Au-delà de la fête, La French se veut un véritable espace de rencontre. Les fondateurs souhaitent créer des moments où les francophones peuvent échanger et partager des expériences communes. Dans cette optique, ils organisent aussi des concerts, des collaborations axées sur le réseautage et travaillent avec des associations étudiantes. « Nous voulons rassembler les francophones au sens large, pas seulement sur la piste de danse », souligne-t-il.

Les organisateurs souhaitent également faire rayonner des artistes francophones à Toronto. « Nous voulons apporter quelque chose de différent à la ville et faire venir des artistes francophones. Lorsqu’ils ont déjà des dates au Canada, nous contactons leur production pour négocier leur venue à Toronto », poursuit DJ Mendosa.

La prochaine soirée, intitulée Afro Love, sera dédiée à l’amour et à la Saint-Valentin. Il y aura un accent particulier sur les musiques romantiques. « Nous essayons différents thèmes pour toucher tout le monde », conclut-il.

Parallèlement, plusieurs projets sont en développement, notamment des initiatives destinées aux étudiants, des événements de réseautage et deux projets axés sur les entrepreneurs francophones de Toronto. Avec La French, la musique devient ainsi un point de départ pour unir une communauté en pleine effervescence.

Photo : Mickael Fellice (DJ SevenStyle), Siné Condé (DJ Curator) et Gaius Diakanwa (DJ Mendosa) (Crédit : La French)