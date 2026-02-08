Février est le Mois de l’histoire des Noirs (MHN) partout au pays et de nombreuses activités sont prévues pour célébrer l’héritage et l’apport des personnes noires à notre société. Pour souligner l’événement, TFO a prévu une programmation qui allie mémoire, création et transmission.

Le diffuseur public présentera, entre autres et en première canadienne le 28 février à 21 h, le film Furcy, né libre, réalisé par Abd Al Malik et adapté du livre L’Affaire de l’esclave Furcy de Mohammed Aïssaoui. Cette œuvre cinématographique est inspirée d’une histoire vraie et montre le combat judiciaire exceptionnel d’un homme réduit à l’esclavage sur l’île Bourbon, aujourd’hui La Réunion, au début du XIXᵉ siècle.

« Offrir des récits qui résonnent avec la réalité de nos communautés et assurer une représentation authentique à l’écran sont au cœur de chaque décision que nous prenons tout au long de l’année. Le MHN représente une occasion privilégiée de mettre cette mission en lumière. Diffuser Furcy, né libre permet non seulement de valoriser une œuvre historique essentielle, mais aussi de réaffirmer que l’inclusion de toutes les communautés francophones est une valeur fondamentale, au cœur de notre mission en tant que média public », souligne Xavier Brassard-Bédard, président-directeur général de TFO.

Le diffuseur proposera également les récits inspirants de quatre jeunes afrodescendants engagés dans le milieu du cinéma et qui œuvrent dans certaines émissions diffusées à TFO. Ils ont accepté de partager quelques mots pour inspirer la relève et affirmer l’importance de croire en sa voix.

« Le message que je pourrais transmettre à des jeunes comme moi qui souhaitent devenir acteurs ou actrices, c’est de ne jamais minimiser leur parole, de toujours parler à cœur ouvert et d’oser hausser le ton. L’histoire de quelqu’un d’autre ne vaut pas moins que la vôtre. Il faut donc toujours s’exprimer avec sincérité », explique Tyler Épassy, Jean-Jérôme dans Les Zultras.

« Mon identité afrodescendante est une source de création. Ce n’est pas une limite, mais une force. Elle me donne une voix et une place essentielles dans le cinéma aujourd’hui. À tous les jeunes afrodescendants qui rêvent de faire du cinéma, je dirais d’être vous-mêmes, d’être fiers de votre héritage et de ne jamais oublier d’où vous venez », indique Zayne Phillip, Maximus dans Bana Konesans.

À noter que la série Rebelles proposera un épisode dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs consacré à Violet King, première femme noire avocate au Canada, figure marquante de l’histoire canadienne et symbole de courage, de détermination et d’engagement. D’autres contenus et ressources seront proposés sur les plateformes TFO, IDÉLLO et Boukili au cours de février.

Source : TFO

Photo (Crédit : TFO)