Des places publiques désertes, des édifices publics fermés, des services à l’arrêt… Un calme étrange a enveloppé la société entière depuis que l’Ontario a déclaré l’état d’urgence le 17 mars dernier. Or, la vie de famille se poursuit et, puisque petits et grands n’ont d’autre choix que de cohabiter en permanence, faire preuve d’imagination est de mise pour passer le temps.

« Tous les parents se demandent comment continuer l’enseignement de leur enfant. J’ai dit à Émile qu’on devrait lire des livres. On est présentement à Gatineau et nos livres sont à la maison mais Émile a l’appli Boukili sur son iPad », explique Nathalie Nadon. La chanteuse, animatrice et comédienne n’a plus besoin de présentation mais son fils, Émile Barber, n’est pas aussi connu.

Émile Barber

Cela pourrait néanmoins changer! À 6 ans, cet élève de 1re année est, comme ses camarades de classe, contraint de s’adapter à la fermeture des écoles. Afin de joindre l’utile à l’agréable, Mme Nadon et Émile ont entrepris, au cours de la semaine de relâche, de lire un livre pour enfant chaque soir en direct sur Facebook. Une manière originale de se divertir tout en intéressant les familles aux plaisirs de la lecture grâce à Boukili, une application créée par le Groupe Média TFO qui donne accès à une collection de livres jeunesse.

Or, cette initiative a rencontré une popularité inespérée. Plusieurs internautes ont été séduits par ces brèves vidéos et impressionnés par les aptitudes en lecture d’un aussi jeune garçon. C’est en effet là que réside le charme de ces diffusions en direct : bien que maman soit à proximité pour veiller au bon déroulement de ce divertissement, c’est Émile qui vole la vedette en faisant la lecture.

Les internautes se sont fait un plaisir de saluer ses talents en la matière et l’enthousiasme qu’il démontre pour la littérature jeunesse. « Émile aime ça! On a lu les commentaires des gens et il était tellement heureux! », commente Nathalie Nadon.

La tenue de ces lectures quotidiennes ne dépend que du bon vouloir d’Émile. Il ne s’agit, après tout, que d’un moyen de se divertir : « Ça nous fait quelque chose à faire en temps de crise », ajoute Mme Nadon. Ceci dit, comme la plupart des enfants, la nouvelle star Facebook aime bien passer du temps sur son iPad!

Au terme de la semaine de relâche, ce sera le retour à Toronto qui attend la famille et Émile pourra à ce moment puiser dans la bibliothèque du domicile pour choisir ses lectures.

L’aventure se poursuit donc sur la page facebook.com/nathalie.nadon.7. À l’affiche pour la lecture de ce soir, à 19 h : Le talent caché d’Émile, un ouvrage au titre on ne peut plus à propos.

PHOTO : C’est sur la page Facebook de Nathalie Nadon que les lectures sont faites en direct.