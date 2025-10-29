Le Métropolitain

À l’occasion de la Semaine nationale de reconnaissance des éducatrices et éducateurs de la petite enfance, le Collège Boréal a présenté, le 21 octobre, trois microcertifications destinées aux gestionnaires en services à l’enfance. Ces formations en ligne, d’une durée de trois mois chacune, seront offertes progressivement dès l’hiver 2026 et visent à renforcer les compétences en leadership, en développement de l’enfant, en bien-être et santé mentale, ainsi qu’en sensibilisation culturelle, adaptées aux communautés francophones en situation minoritaire.

Les programmes permettront aux gestionnaires de perfectionner leurs pratiques pédagogiques et leur mentorat inclusif, favorisant l’engagement et la rétention des éducatrices et éducateurs, y compris ceux issus de l’immigration francophone. Ils contribueront également à valoriser la profession et à accroître l’offre de formations professionnelles en français dans le secteur de la petite enfance.

« Ces microcertifications soutiennent le développement des compétences et répondent à la pénurie de main-d’œuvre qualifiée francophone dans le domaine, tout en améliorant la qualité des services pour les familles et les communautés », souligne Josée Latulippe, gestionnaire au Collège Boréal.

Grâce à des ressources pratiques et à des séances de coaching personnalisées, les participants pourront appliquer concrètement leurs nouvelles connaissances et développer un mentorat efficace. Le programme met aussi l’accent sur le rôle du leadership et du bien-être du personnel pour prévenir l’épuisement professionnel.

Le projet est financé par une subvention de plus de 760 000 $ de l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne, dans le cadre du Programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants du gouvernement du Canada.

Photo et source (Crédit : Collège Boréal)