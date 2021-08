La Passerelle I.D.É. est de retour avec un nouvel atelier offert par Aline Ayoub concernant la rédaction d’un curriculum vitae ou C.V. gagnant. L’atelier confirme le rôle important que joue le C.V. lors du processus d’embauche.

« Il faut prendre le temps de préparer son C.V. et le personnaliser pour le poste convoité. Cela peut prendre plus d’une heure ou deux », dévoile la conférencière. Elle explique que beaucoup d’emplois sont maintenant en télétravail, ce qui rend la compétition féroce. « Les gens peuvent déposer une candidature pour un poste à l’autre bout du Canada », s’exclame-t-elle.

Et c’est pour cette raison que le C.V. doit être en feu. Ainsi, selon la spécialiste, il devrait aussi inclure les réussites de la personne et en quantifier les résultats. « C’est plus qu’un simple rapport de rôles et de tâches, c’est un médium publicitaire », affirme-t-elle.

La section « réussites »peut inclure les problèmes rencontrés, les gestes posés et les résultats obtenus décrits à l’aide de chiffres ou de pourcentage.

Souvent différent d’un pays à l’autre, le C.V. au Canada ne requiert pas de photo. L’âge, l’état civil, la religion ou l’état de santé sont tous à éviter aussi. Et les références ne sont pas incluses, mais peuvent être demandées par la suite.

Idéalement, le C.V. ne doit pas faire plus de deux pages; par conséquent, les entrées doivent être nettes, claires et concises. Le vocabulaire utilisé devrait reprendre les mots-clés et les termes utilisés dans l’offre d’emploi. De cette façon, l’employeur s’y retrouve plus facilement et le candidat répond plus clairement aux exigences du poste.

« Il faut se rappeler que l’employeur passe environ six secondes sur un C.V. Il doit être très clair », réitère la conférencière.

Pour la mise en page, Mme Ayoub suggère de suivre l’ordre suivant : l’objectif de carrière; l’historique de carrière et réalisations; la formation générale; le développement professionnel; les affiliations communautaires et le bénévolat; ainsi que les reconnaissances, distinctions et publications.

Mais surprise, l’historique de carrière ne doit pas nécessairement être en ordre chronologique! En fait il y a deux façons de le présenter. Si l’historique contient différentes positions et entreprises, l’ordre chronologique peut être un bon choix. Par contre, si l’emploi recherché est dans un nouveau domaine, il peut être utile d’envisager un format de C.V. fonctionnel. Celui-ci met de l’avant les compétences accumulées auprès de différents employeurs.

« Avec son curriculum vitae, le candidat doit également inclure une lettre de motivation. Celle-ci permet à l’employeur d’évaluer l’intérêt et la motivation du candidat », conclut Mme Ayoub.

Bonne chance!

PHOTO – Un employeur passe environ six secondes sur un C.V.