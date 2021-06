L’Association des francophones de la région de York (AFRY) présentait le 26 juin trois spectacles virtuels pour souligner la Saint-Jean-Baptiste en collaboration avec l’ACFO Durham-Peterborough et le Conseil scolaire catholique MonAvenir.

L’événement était animé par William Burton, créateur de l’entreprise sociale Le Réveil qui informe les Franco-Ontariens d’Ottawa des activités culturelles et artistiques dans cette région.

Le jeune homme a souhaité la bienvenue aux participants et a cédé la parole à Rémi Nolet, président de l’AFRY qui a souligné l’importance de célébrer la Saint-Jean-Baptiste et les traditions de la communauté canadienne-française.

Les organisateurs n’ont pas oublié les plus jeunes en débutant ce party du samedi soir avec la prestation du magicien Marc Tardif. Ce sympathique animateur, conférencier et magicien a donné plus de 5000 spectacles en carrière. Depuis le début de la pandémie, il a offert ses prestations, conférences et ateliers en ligne à plus de 20 000 élèves au Canada. Le thème de celui-ci était la Saint-Jean-Baptiste.

M. Tardif a commencé son spectacle avec le solstice d’été et le grand feu associé à cette célébration. Il a alors allumé un feu qui s’est transformé en pigeon. La glace était brisée et le magicien venait de gagner son jeune auditoire ébloui.

Ce fut ensuite au tour de Stef Paquette de démonter ses multiples talents d’animateur, auteur-compositeur et interprète. Sur sa vidéo d’introduction, il recevait les auditeurs sur le nouveau perron de sa maison à Sudbury. Il a interprété quelques-unes de ses chansons dont Des choses évidentes, réécrite par Louis-Phillipe Dion en édition COVID-19, Plus belle que toé, et Fait pour rester. Il a raconté par la suite l’histoire des Franco-Ontariens avec beaucoup d’humour. Puis il a interprété sa magnifique nouvelle chanson, L’amour dont le refrain dit « Peu importe nos parcours, peu importe les moments lourds, peu importe les temps qui courent, on y retrouvera toujours l’amour ». Un très beau moment intime avec l’artiste.

Et finalement, cette célébration de la Saint-Jean-Baptiste s’est poursuivie avec le rythme afrobeat d’Abel Maxwell qui a partagé quelques-unes de ses plus récentes compositions. « C’est la fête, on va célébrer! » sont les premiers mots lancés par l’artiste dans sa chanson Celebrate de son spectacle virtuel pré-enregistré. Les couleurs électriques en arrière-plan, le rythme afrobeat et des paroles positives, voilà ce qui résume en peu de mots ce qu’Abel Maxwell apporte à chacune de ses présences en ligne. Il a chanté Viens danser, Regarde, et Courage, chanson qui invite à ne jamais baisser les bras et « d’affronter la tempête, les orages » dans la vie. M. Maxwell s’est donné comme mission d’inspirer les jeunes et de mettre de la couleur dans la vie de son public.

