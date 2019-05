L’Université de l’Ontario français (UOF) vient de signer son tout premier contrat de recherche partenariale avec Reflet Salvéo, une entité de planification des services de santé en français de la région du Grand Toronto. L’UOF et Reflet Salvéo unissent leurs expertises pour mener un projet pilote d’un an qui a pour but de préparer une étude approfondie qui s’échelonnera sur trois ans visant à évaluer le cheminement des francophones du Grand Toronto dans le système de santé. En vertu de ce partenariat, Reflet Salvéo a octroyé un budget de 22 000 $ à l’UOF.

Le projet pilote sera supervisé par un groupe conseil bénévole qui se compose des professeurs Laura Bisaillon de l’Université de Toronto, Linda Cardinal de l’Université d’Ottawa, Robin Craig du Collège Boréal, Jason Luckerhoff de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et vice-recteur au développement des programmes et des savoirs de l’UOF, Normand Labrie, recteur par intérim de l’UOF et Gilles Marchildon, directeur général de Reflet Salvéo.

Le projet pilote servira dans un premier temps à dresser un bilan des connaissances sur l’accès aux services de santé et l’expérience des usagers francophones. La professeure Laura Bisaillon agira à titre de chercheure principale pour ce volet.

Dans un deuxième temps, un atelier sera organisé dans le but de préciser la question de recherche et la méthodologie qui seront retenues pour le projet de recherche approfondi. Enfin, des demandes de subventions seront élaborées afin de réaliser l’étude approfondie.

« Ce tout premier contrat de recherche octroyé à l’UOF par Reflet Salvéo représente une occasion unique de mettre au point l’approche partenariale qui servira de fondement pour l’ensemble des activités de recherche de l’université dans l’avenir. L’UOF est heureuse de jouer ici un rôle d’intermédiaire apte à fédérer les expertises de l’aire francophone afin de répondre aux besoins de la francophonie en matière de recherche », souligne le recteur par intérim de l’UOF.

Le projet de recherche s’insère dans une approche qui focalise sur l’expérience du patient où il devient opportun d’approfondir la connaissance de l’expérience vécue par les membres de la communauté francophone afin d’optimiser l’utilité de l’information recueillie et de sensibiliser les fournisseurs de services de santé à prendre en compte la lentille francophone dans le développement de leur offre de services.

« Seuls les patients sont présents à toutes les étapes de leur cheminement dans le système de santé, ce qui leur donne une perspective unique vis-àvis des services qui répondent ou ne correspondent pas à leurs besoins. Les résultats du projet nous permettront sans aucun doute de soumettre de solides recommandations aux trois Réseaux locaux d’intégration des services de santé que nous conseillons », explique Gilles Marchildon, directeur général de Reflet Salvéo.

SOURCE : Université de l’Ontario français