Le gouvernement ontarien appuie 74 projets afin d’aider les organismes et entreprises à offrir des produits et des services en français et à promouvoir le recrutement et la formation de personnel francophone bilingue. Le financement est accordé dans le cadre du Programme d’appui à la francophonie ontarienne (PAFO).

« Nous augmentons de 50 % le financement de cet important programme afin d’appuyer un plus grand nombre d’initiatives et d’organismes au service de la communauté francophone, a déclaré Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones. Notre gouvernement renforce la capacité des organismes et des entreprises francophones à contribuer à la prospérité culturelle et économique de l’Ontario et à améliorer la vie quotidienne des francophones et des francophiles de la province. »

Le PAFO versera un million de dollars supplémentaires en fonds fédéraux, ce qui fera passer le financement total de deux à trois millions pour 2024-2025.

Photo : Caroline Mulroney