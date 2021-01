Le gouvernement de l’Ontario poursuit le déploiement de la première phase de son plan de mise en œuvre des vaccins en s’assurant que tous les résidents, les travailleurs de la santé et les fournisseurs de soins essentiels des foyers de soins de longue durée dans les régions prioritaires de Toronto, de Peel, de York et de Windsor-Essex reçoivent un vaccin contre la COVID‑19 d’ici le 21 janvier 2021.

Le déploiement des vaccins du gouvernement est en bonne voie depuis le lancement en décembre. Les travailleurs de la santé de première ligne qui ont participé au programme pilote fructueux de Pfizer à Toronto et à Ottawa reçoivent leur seconde dose cette semaine. À ce jour, 44 sites de vaccination ont été établis. Plus de 50 000 personnes ont reçu le vaccin de Pfizer, dont plus de 26 000 vaccins administrés aux travailleurs de la santé dans les foyers de soins de longue durée et les maisons de retraite, plus de 20 000 vaccins administrés aux travailleurs de la santé et près de 1000 vaccins administrés aux résidents.

Près de 3000 doses du vaccin de Moderna ont été administrées à 24 foyers de soins de longue durée entre le 31 décembre 2020 et le 3 janvier 2021. Plus de 4000 doses du vaccin de Moderna devraient être administrées à 26 foyers de soins de longue durée entre le 4 et le 6 janvier. On estime à 2 millions le nombre de doses de vaccins qui devraient arriver au cours de l’hiver pendant la première phase du plan de mise en œuvre de la vaccination de la province.

« L’Ontario continue de faire d’importants progrès en vaccinant rapidement et en toute sécurité ses travailleurs de la santé de première ligne, les plus vulnérables et les plus à risque, et nous continuons d’administrer des doses à des milliers d’Ontariens dans toute la province, a déclaré Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé. Notre Groupe d’étude sur la distribution des vaccins contre la COVID-19, dirigé par le général Rick Hillier, a mis en place un plan pour que ces doses soient distribuées et administrées le plus rapidement possible, et ce plan fonctionne. »

Le 30 décembre, l’Ontario a reçu près de 53 000 doses du vaccin de Moderna de la part du gouvernement fédéral. Cette première petite livraison est utilisée dans le cadre d’un projet pilote à Toronto, à York, à Peel et à Windsor-Essex pour vacciner les résidents des foyers de soins de longue durée et des maisons de retraite à haut risque, le vaccin étant administré dans certains foyers de soins de longue durée dans la journée suivant la réception de la livraison. C’est le cas pour Bendale Acres où les résidents ont tous été vaccinés le 1er janvier dernier.

« L’Ontario continue de suivre les conseils d’experts et les recommandations du Groupe d’étude sur la distribution des vaccins contre la COVID-19 afin de garantir l’exécution rapide, efficace et éthique du programme d’immunisation de l’Ontario, a déclaré la solliciteure générale Sylvia Jones. Cet investissement, ainsi que la priorité donnée aux foyers de soins de longue durée dans les zones où les taux de COVID-19 sont élevés, contribueront à protéger nos résidents les plus vulnérables et à assurer la sécurité des Ontariennes et des Ontariens. »

Dans le cadre de la première phase, l’Ontario continuera à se concentrer sur la vaccination des populations vulnérables et de ceux qui en prennent soin, à mesure que de nouveaux vaccins seront disponibles. Alors que le déploiement de la vaccination se poursuit, il demeure essentiel que toutes les Ontariennes et tous les Ontariens continuent de suivre les conseils de santé publique afin de protéger nos collectivités et les populations les plus vulnérables, et d’arrêter la propagation de la COVID-19.

SOURCE – Gouvernement de l’Ontario

PHOTO – Les résidents du foyer Bendale Acres ont été vaccinés le 1er janvier dernier.