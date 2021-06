Venue de la République démocratique du Congo, Blaise Nengo Buata, conseillère en emploi au Collège Boréal, a elle-même été nouvelle arrivante au Canada. Après maintes années, elle dit fièrement avoir réussi son intégration professionnelle au Canada et désire partager les trucs et astuces qui l’ont amenée à ce succès.

« Je veux partager le parcours de ma propre intégration, car c’est un exemple concret qui enseigne. Je dis toujours le manque d’information, ça détruit une vie, alors je partage tout », affirme Mme Buata au cours de son webinaire présenté par Oasis Centre des femmes.

Ce sont sept secrets pour le succès des immigrants canadiens que partage la conseillère suite à son propre apprentissage ainsi que celui des étudiants immigrants qu’elle a croisés dans son bureau au fil des ans.

Mme Buata mentionne que la première étape cruciale à l’arrivée est d’apprendre la langue. « Prendre des classes d’anglais langue seconde et de prononciation. Lire, écouter et parler huit heures par jour. À Toronto il faut bien connaître l’anglais, c’est inévitable », explique-t-elle. Elle rassure qu’au moins les anglophones sont très patients et encourageants envers ceux qui débutent en anglais.

Après, il faut absolument rester positif et être en mesure d’identifier les gens négatifs afin de ne pas les côtoyer. Mme Buata maintient que tout est une question de perspective et qu’un sourire nous amène toujours plus loin que la défaite ou la colère. Ce positivisme mène au point 3 qui est d’enlacer le Canada. Porter de l’intérêt envers son nouveau pays aide à la recherche d’emploi, à l’intégration du milieu culturel, etc. « Participez aux élections, aux célébrations, aux trucs sociétaux importants », souligne-t-elle.

De plus, à l’arrivée, il faut être flexible et avoir un plan B. Comment? Mme Buata précise qu’il faut identifier ses compétences transférables et ses passions afin de faire de la recherche d’options de carrière parallèle. « Ça s’appelle se recycler en visant toujours ses objectifs, mais avec patience et flexibilité », confirme-t-elle.

Le secret numéro 5 c’est de sortir des silos et explorer le nouvel environnement. Apprendre les nouvelles cultures, accepter les différences et le multiculturalisme au Canada et former un nouveau réseau se produisent lorsque la personne sort de sa zone de confort.

« Avoir des amis à l’extérieur de l’appartenance ethnique permet la pratique de la langue, offre de nouveaux points de vue et bâtit un réseau professionnel », promet-elle.

Ensuite, il faut prendre des risques. « Les immigrants prennent le risque énorme de transférer l’entièreté de leur vie à un autre pays, pourquoi s’arrêter là? Il faut continuer, car ne rien risquer, c’est aussi ne rien gagner », poursuit-elle.

Et l’engagement est en effet gagnant à long terme.

La septième astuce que propose Mme Buata c’est de s’impliquer. Faire du bénévolat pour une première expérience canadienne figure très bien sur un CV et un esprit ouvert est une marque de l’implication de la personne.

Mme Buata dévoile aussi qu’elle a dû s’habituer au contact visuel durant les échanges, les différentes grandeurs de bulles personnelles et les préférences de titre des gens dans son entourage professionnel. « Lorsqu’on s’implique, qu’on a le sourire, on apprend tout ça et ça vient vite », conclut-elle.

Pour du contenu similaire, Oasis Centre des femmes propose Découvre ton super pouvoir et construis ta stratégie de carrière avec Sébastien Laperrièrele 23 juin à 11 h.