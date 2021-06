Croyez-le ou pas, cultiver la gratitude envers les choses simples de ce monde et envers les gens, et ce tous les jours, a des incidences positives directes sur la santé physique, mentale et sur l’équilibre social de l’individu reconnaissant. C’est ce qui ressort de l’évènement organisé le 9 juin dernier par la Bibliothèque publique de Toronto (TPL).

Deuxième d’une série de quatre ateliers intitulée « Croissance personnelle par l’art » et animée tout au long du mois de juin par Maria Legault, une artiste engagée dans la communauté artistique francophone de Toronto et également professeure de yoga et de méditation certifiée, cette rencontre a affiché complet au point qu’on a eu du mal à nous y inscrire, même en brandissant haut notre carte de presse. Un succès qui s’est confirmé lors de cette rencontre et dans lequel la personnalité et le savoir de Maria Legault y sont pour beaucoup.

Plus que des explications et des conseils autour du développement personnel, cet atelier était aussi l’occasion de participer en direct à une méditation de groupe guidée par l’intervenante (façon hypnotiseuse) et axée autour du thème de la gratitude, celle envers des choses à première vue banales telles que sa propre respiration ou le sol qui nous soutient mais qui prennent tout leur sens originel lorsqu’on leur témoigne de la gratitude.

Et, si vous ne jugez que par l’empirisme, sachez que cela marche et fait beaucoup de bien, nous pouvons vous le certifier parce qu’on a cédé à la tentation en laissant tomber la plume pour nous prendre au « jeu ».

De ce pas, lorsque Maria Legault a fini par inviter toute l’assistance « à penser et à se connecter au mot merci, à remercier tout ce qui nous entoure en ce moment, ce qui se trouve à notre gauche, à notre droite, au-dessous de nos pieds et au-dessus de nos têtes », nous n’avions qu’une chose à répondre à cela : « Merci à vous de nous avoir fait découvrir une thérapie aussi saine que simple à appliquer au quotidien. Pour cela, nous vous témoignons notre sincère gratitude.

SOURCE – Soufiane Chakkouche

PHOTO – Maria Legault détient un Doctorat en Études et pratiques des arts de l’UQAM et est engagée dans la communauté artistique francophone de Toronto.