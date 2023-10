Le Toronto Global Forum (TGF) est organisé par le Forum économique international des Amériques. La conférence accueille chaque année plus de 170 conférenciers et plusieurs milliers de participants du monde entier.

Créé en 2006, le TGF rassemble des décideurs de toutes les sphères de la société pour encourager le dialogue et trouver des solutions aux questions nationales et mondiales. En moins de dix ans, le Toronto Global Forum s’est imposé comme l’une des principales plateformes d’Amérique du Nord pour les chefs d’État, les gouverneurs de banques centrales, les ministres, les entrepreneurs et les décideurs économiques mondiaux.

La 17e édition se tenait à l’hôtel Fairmont Royal York du 11 au 13 octobre et pour la seconde année consécutive, la Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario (FGA) était fière d’être partenaire du TGF et de participer aux échanges avec d’autres leaders d’opinion internationaux représentant notamment le monde des affaires et le gouvernement. Cette édition a notamment abordé les thèmes de l’innovation et de la résilience dans un monde marqué par l’incertitude en raison du climat économique actuel.

Pour toucher encore plus de monde, la FGA et ses partenaires ont parlé des enjeux francophones en anglais. Pour faire valoir les avantages du bilinguisme en affaires, l’organisme a offert un cocktail de réseautage le 12 octobre dans la salle Ballroom du Fairmont Royal York avec, entre autres, une allocution de la ministre associée déléguée aux Petites entreprises de l’Ontario, Nina Tangri.

Le lendemain, il y a eu un premier forum intitulé Capitalize On The Francophonie’s Commercial Edge animé par Carl Bouchard, commissaire par intérim aux services en français de l’Ontario. Ce panel a notamment réuni deux des membres de l’Alliance de la francophonie économique canadienne (AFEC), Gaëtan Thomas du Conseil économique du Nouveau-Brunswick ainsi que Charles Millard de la Fédération des chambres de commerces du Québec. Il est à noter que la FGA est l’un des membres fondateurs de l’AFEC.

Puis en après-midi, une table ronde animée par la ministre des Affaires francophones de l’Ontario, Caroline Mulroney, avec la participation de Richard Kempler, directeur général de la FGA, avait pour thème Leveraging French Bilingualism In The Talent War.

L’événement a été une occasion de valoriser toute la richesse et le pouvoir économique de la francophonie canadienne, notamment la francophonie des affaires de la province de l’Ontario, et d’ouvrir le dialogue sur une plus grande implication des structures économiques actuelles (par exemple les différents paliers de gouvernement, les sociétés privées, les multinationales, les firmes d’anges investisseurs, les sociétés d’investissements de capitaux privés et bien plus) dans la francosphère.

Cette discussion a attiré plus de 200 personnes et a permis de mettre en lumière l’immensité du potentiel économique de la francophonie des affaires.

Photo : Une table ronde animée par la ministre Caroline Mulroney avec la participation de Richard Kempler