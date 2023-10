À la suite de l’appel de propositions 2022 du Fonds d’intégration pour les personnes handicapées du gouvernement du Canada, le Collège Boréal s’est vu octroyé un montant de plus de 1,5 million $ afin de favoriser l’embauche, l’intégration, le maintien en poste et l’avancement professionnel des personnes en situation de handicap. Ce projet a été développé en collaboration avec les organismes STRIDE, l’Ontario Disability Employment Network, et NorQuest College –Autism CanTech.

Ayant pour objectif de rejoindre près de 500 entreprises et organismes, le projet L’inclusivité fonctionne vise à aider les employeurs à diversifier leur milieu de travail et à créer des environnements professionnels, tant inclusifs qu’accessibles aux personnes en situation de handicap et de toute autre diversité.

Grâce à des formations, des ateliers et à la création d’une trousse de ressources en accessibilité et inclusion au travail, ce projet permet d’une part d’outiller davantage les intervenants en employabilité susceptibles d’offrir leurs services aux personnes en situation de handicap.

D’autre part, les employeurs pourront bénéficier de séances de sensibilisation offertes à l’ensemble des membres de leur personnel, de services d’appui dédiés à leurs responsables des ressources humaines (incluant des informations sur les dispositions légales relatives aux droits des personnes en situation de handicap), ainsi que de conseils portant sur la rétention et le développement professionnel des personnes concernées.

En plus de répercussions positives à l’extérieur du Collège, ce projet permet également à Boréal de consolider la synergie entre ses différents secteurs travaillant, à l’échelle de son territoire, au respect et à la promotion de l’inclusivité (les services d’employabilité, d’appui à la communauté étudiante, et le Défi 50-30 destiné à encourager l’adoption de pratiques exemplaires en matière, d’équité, de diversité et d’inclusion).

À l’occasion du Mois national de la sensibilisation à l’emploi des personnes handicapées, les campus du Collège Boréal à Sudbury et à Timmins seront illuminés de bleu et de violet, le 19 octobre, à l’occasion d’un événement de sensibilisation organisé la journée-même, à l’échelle du pays. Les membres du personnel de Boréal sont également invités à porter ces couleurs en solidarité avec l’événement.

« En tant que collège communautaire, les actions entreprises par Boréal, particulièrement en matière d’inclusivité, ont notamment pour objectif d’améliorer la vitalité socioéconomique de nos régions tout en laissant une empreinte durable sur les cohortes étudiantes que nous formons et qui seront les entrepreneurs de demain. Destiné à l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, ce nouveau projet, L’inclusivité fonctionne, renforce notre engagement en matière d’inclusion et témoigne des efforts à long terme déployés par Boréal pour une société plus juste », déclare Daniel Giroux, président du Collège Boréal.

Source : Collège Boréal

Photo : Daniel Giroux