La Semaine de la francophonie de Toronto célébrera du 20 au 27 mars prochain sa 20e édition. Pour marquer l’occasion, les francophones et francophiles de la région sont invités à participer à des dizaines d’activités culturelles, artistiques, littéraires et scientifiques, dans toute la ville.

Pour commémorer l’événement, l’humoriste québécois d’origine sénégalaise Boucar Diouf sera à l’Alliance française de Toronto pour deux représentations exceptionnelles de son spectacle Magtogoek ou le chemin qui marche, les vendredi et samedi 27 et 28 mars 2020.

Humoriste, mais aussi chroniqueur et animateur radio, ce biologiste de formation et ancien professeur à l’Université du Québec à Rimouski évoque sur les planches, avec profondeur et humanité, tant les scènes de la vie quotidienne sur le continent africain de son enfance qui l’ont marqué, que les questions d’intégration et des différences culturelles dont il a fait l’expérience. Des sujets qui ne manqueront pas de toucher le public francophone et francophile de la Ville reine.

Organisée chaque année autour du 20 mars, Journée internationale de la francophonie, la Semaine de la francophonie de Toronto est avant tout une célébration de la langue française et des cultures francophones dans la métropole canadienne.

Pour la troisième année consécutive, le Collège Boréal assure, sous la présidence de Lise Béland, la coordination du comité organisateur, lequel rassemble une dizaine d’organismes francophones à l’initiative des festivités. Le comité est composé des organismes suivants : Collège Boréal, Bureau du Québec à Toronto, ministère des Affaires francophones, Théâtre français, Centre francophone du Grand Toronto, Francophonie en Fête, Collège universitaire Glendon, Alliance Française, ACFO Toronto et Oasis Centre des Femmes.

Le comité organisateur encourage les partenaires communautaires francophones à se joindre aux célébrations de cette 20e édition en organisant des événements dans le cadre de la semaine et en les promouvant sur le site internet de la Semaine de la francophonie.

« Célébrer notre francophonie avec autant d’acteurs communautaires mobilisés pour faire rayonner notre langue et notre culture à Toronto est un privilège pour le Collège Boréal. La Semaine de la francophonie, c’est d’abord une fête mais c’est aussi un grand moment de sensibilisation quant au poids et à l’évolution de la francophonie à Toronto », fait valoir Lise Béland, présidente du comité de la Semaine de la francophonie et vice-présidente Toronto et CSO du Collège Boréal.

SOURCE: Semaine de la francophonie de Toronto