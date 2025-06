Richard Caumartin

L’ensemble vocal Les Voix du cœur a terminé sa 31e saison, le samedi 7 juin, en présentant à deux reprises son spectacle Tout et son contraire au théâtre Isabel Bader. Saison après saison, ces passionnés de chanson francophone continuent de séduire leur public, livrant des prestations toujours empreintes de sensibilité et de générosité.

« Les choristes, accompagnés de la pianiste Alona Mylanych et de nos talentueux musiciens, ont déployé toute leur passion et leur énergie pour livrer une prestation inoubliable, où chaque note devenait une invitation à l’émotion et au partage », souligne le président Gilles Durot.

Le pari était réussi! Sous la direction artistique de Manon Côté, la trentaine de choristes a livré une performance pleine d’énergie, portée par l’accompagnement de musiciens chevronnés : Laurent Bergeron à la guitare acoustique, Scott Cassells à la guitare électrique, Colin Flint à la basse, Louie Lecoche aux percussions, Ivana Popovic au violon et, bien entendu, Alona Mylanych au piano.

« La vie est faite de contrastes et de contraires, explique Manon Côté. Il y a des hauts et des bas, des instants de solitude et de grands moments de partage. On rit, on pleure, on aime, on rejette, on dit oui, on dit non. Explorer ce thème nous a permis de bâtir un spectacle vibrant, riche en nuances, qui vient toucher chaque corde sensible. »

Tout au long du spectacle, le thème des contrastes s’est brillamment décliné à travers un enchaînement de chansons soigneusement choisies. La pluie de Zaz et Singing in the Rain de Gene Kelly ont ainsi ouvert la voie à Soleil, soleil de Nana Mouskouri. Plus loin, le contraste été-hiver prenait vie avec Le Sud de Nino Ferrer, suivi de Je reviendrai à Montréal de Robert Charlebois. Un concept qui a beaucoup séduit le public et lui a permis de redécouvrir des perles du répertoire francophone rarement entendues à Toronto.

« Je suis la troupe depuis 2019, l’année de notre arrivée au Canada en provenance de Paris, raconte Christine Griffon du Bellay, vidéotechnicienne au Conseil scolaire MonAvenir. Nous cherchions à mieux connaître la communauté canadienne-française lorsque j’ai découvert l’ensemble vocal en lisant les journaux. C’est ainsi que mon mari, Daniel, a rejoint Les Voix du cœur comme choriste cette même année, et je m’implique depuis comme bénévole. Toute la famille suit désormais le mouvement! »

Depuis cette découverte, Mme du Bellay et sa famille participent activement à la vie de la communauté francophone. « Nous sommes ravis, car il y a une foule d’activités, de festivals et de musées à explorer. C’est formidable de pouvoir vivre en français et en anglais ici, tout en découvrant la richesse de la culture canadienne d’expression francophone », souligne-t-elle avec enthousiasme.

« Pour nous, faire partie des Voix du cœur est une belle occasion de chanter en français et de découvrir les auteurs francophones. Avec mon mari, nous constatons tout le travail qui se cache derrière chaque spectacle : les répétitions, les recherches, l’apprentissage des chansons, et bien plus encore. Il faut vraiment venir s’impliquer comme bénévole pour mieux comprendre et apprécier cette culture », confie-t-elle.

Comme la famille du Bellay, ils sont nombreux à être tombés sous le charme des Voix du cœur au fil des 30 dernières années. Une aventure humaine et musicale qui, selon Manon Côté, « ne fait que commencer ».

Photo : Les choristes des Voix du cœur ont une fois de plus ébloui l’auditoire avec un spectacle énergique.