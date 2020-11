Une douzaine de représentants d’organismes francophones de la région de Peel-Dufferin-Halton membres de la Table de concertation régionale se sont réunis virtuellement le 26 novembre dernier pour leur rencontre bimensuelle. La co-présidente de la Table, Arwinder Kaur du Conseil scolaire Viamonde, a animé la discussion.

Elle a annoncé qu’elle partagerait la gestion de ces rencontres avec la nouvelle co-présidente, Émilienne Mondo d’ACCES Employment. Elles travailleront ensemble au cours des prochaines semaines à organiser la page Facebook de la Table de concertation.

La crise de la COVID-19 a de toute évidence affecté l’offre de services et d’activités communautaires, à commencer par les groupes d’aînés de la région. « Nous utilisons beaucoup la plate-forme Zoom pour offrir des ateliers intéressants à nos membres, indique la présidente de Retraite active de Peel, Lorraine Gandolfo. Ça nous aide à garder contact et à briser l’isolement. »

Même constat à l’Alliance française de Toronto où les trois campus sont fermés actuellement et où tous les cours sont offerts en ligne. Au Centre francophone du Grand Toronto (CFGT), le défi était tout aussi grand. « Nous avons dû présenter dernièrement une foire d’emploi bilingue en ligne, raconte Taleb Tazi du CFGT de Mississauga. »

Le CFGT a aussi reçu une subvention de la Fondation Trillium de l’Ontario pour donner des ateliers et accompagner des entrepreneurs francophones durant une année à Mississauga. L’expertise partagée devrait les aider à établir leur entreprise.

À l’Équipe de santé familiale de Credit Valley, la clinique essaie sur deux sites de procurer le vaccin pour la grippe au plus grand nombre de personnes possible. « Nous avons aussi de nombreuses demandes de nos clients pour voir leur médecin de famille qu’ils n’ont pas vu depuis 6 à 8 mois, explique Françoise Jacob. À cause de la COVID-19, nous essayons autant que possible de ne pas les envoyer à l’hôpital. C’est un défi mais nous les recevons un à un à la clinique tant que possible, ou nos médecins leur parle au téléphone au besoin. »

Pour les Conseils scolaires MonAvenir et Viamonde, les écoles sont toujours ouvertes mais les cas de COVID-19 s’accumulent dans le milieu scolaire, surtout dans la région de Peel. « Nos écoles sont également en période de recrutement et plusieurs portes ouvertes virtuelles sont prévues à cet effet », explique Luna Andraos, agente de liaison communautaire chez MonAvenir. Quant à Viamonde, les écoles sont ouvertes aux enfants mais fermées aux parents et à la communauté. « Nous essayons tout de même de faire des ateliers ou autres activités en virtuel avec nos partenaires communautaires », conclut Mme Kaur. La prochaine réunion de cette Table de concertation aura lieu en janvier 2021.

PHOTO (crédit: Bob Linsdell) – La ville de Mississauga, dans la région de Peel