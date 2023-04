Alexia Grousson

C’est avec grande émotion que s’est tenue, le 16 avril dernier, la cérémonie de commémoration du 106e anniversaire de la Bataille de Vimy devant le cénotaphe de l’ancien Hôtel de ville de Toronto.

Organisée par Gérard Poupée du Comité Vimy-TO 2023, l’événement « rendait hommage à tous ceux et celles qui sont tombés au service de leur pays pour défendre la liberté et la paix. Il permettait aussi d’exprimer la reconnaissance des Canadiens et celle du peuple de France, à tout jamais, à tous ceux qui sont venus combattre sur les terres de France et d’Europe pour défendre nos libertés », explique-t-il.

En début de cérémonie, l’Ensemble à vents de la Toronto French School, accompagné par l’Orchestre du 7e Régiment royal de l’artillerie canadienne ont interprété quelques airs.

Cette prestation musicale a été suivie du discours du consul général de France, Tudor Alexis, qui a rappelé des faits historiques sur la bataille. « Vimy est un escarpement de neuf kilomètres de long au nord d’Arras, où s’est déroulée du 9 au 12 avril 1917 une bataille devenue mythique avec le temps. Sur 30 000 hommes, plus de 10 600 Canadiens ont été tués ou blessés pendant l’assaut qui a duré moins de 100 heures », a rappelé le consul.

M. Tudor a ensuite évoqué la place du Canada dans l’histoire française et dans celle de la Première Guerre mondiale : « Vimy est un épisode fondamental de l’histoire car c’est à la suite de cette bataille que le Canada est devenu un signataire indépendant du Traité de Versailles. Vimy est aussi une preuve de l’engagement européen du Canada car les Canadiens se sont dévoués avec courage pour défendre la liberté, plutôt que de se replier et de laisser l’Europe se déchirer.

« Vimy est aussi un moment historique concernant les relations franco-canadiennes car ce combat a permis de renouveler notre alliance par le sang. Vimy incarne la bravoure des soldats canadiens ainsi que la liberté et la démocratie qu’ils nous ont offerts. Vimy n’est pas mort, son esprit vit en nous pour toujours. »

Avant de conclure, celui-ci a lancé un appel à la population de « ne pas reculer face à l’intolérance, régresser face au racisme ou aux droits de l’homme, de la femme et des minorités, céder à la désinformation et la barbarie ou encore rester silencieux face à l’injustice ou la haine ».

Puis, les hymnes nationaux français et canadien ont retenti. Des gerbes de fleurs ont été déposées devant le cénotaphe par quelques représentants d’organismes français participants dont le Lycée Français de Toronto et la Toronto French School. Les porteurs ont incliné les drapeaux de la France, du Canada et de l’Europe pendant que l’orchestre reprenait de son souffle. Une minute de silence a clôturé cette commémoration touchante dans la paix.

Photo : Gérard Poupée, maître de cérémonie (au micro)