Le Conseil scolaire catholique (Csc) MonAvenir partageait, le 12 octobre, les résultats de ses élèves aux tests de l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE) pour l’année 2022-2023.

Les évaluations à grande échelle de l’OQRE permettent de prendre le pouls des acquis des élèves. Les écoles et les conseils scolaires de la province peuvent ainsi mesurer l’atteinte des compétences des élèves en lien avec les programmes-cadres de français et de mathématiques de 3e et de 6e années, en mathématiques de 9e année ainsi qu’au Test de compétences linguistiques de 10e année.

Le Csc MonAvenir est très fier des résultats obtenus pour l’année scolaire 2022-2023. Il est important de noter que les pratiques de l’OQRE ont été modernisées l’année dernière permettant ainsi aux élèves de faire les évaluations de manière électronique. Ce virage a amené des changements par rapport au mode de questionnement, se rapprochant davantage aux expériences vécues par les élèves en salle de classe. Au terme de la deuxième année de cette nouvelle façon de faire, le Csc MonAvenir est très heureux de constater une amélioration des résultats comparativement à ceux de l’année dernière. Les résultats des élèves du Csc MonAvenir se situent notamment au-delà de la moyenne des conseils scolaires de langue française de la province.

« Je félicite tous les élèves qui ont participé aux tests provinciaux ainsi qu’à tous les membres du personnel enseignant qui les ont accompagnés vers la réussite tout en faisant de nos écoles des écoles catholiques de langue française bienveillantes et équitables. Les résultats aux tests de 2022-2023 démontrent qu’en misant sur leur bien-être et la mise en place d’un milieu d’apprentissage bienveillant, nous avons permis aux élèves d’approfondir leur compréhension et leurs habiletés et nous leur avons donné les clés pour réussir. Merci aux membres du personnel enseignant et aux membres du Service de la pédagogie qui ont travaillé très fort à offrir aux élèves un environnement favorable au développement de leurs compétences en mettant en place des stratégies pédagogiques visant à éliminer les barrières à l’apprentissage et à privilégier une pédagogie innovante, engageante et authentique », déclare Nicole Mollot, directrice de l’éducation.

« Félicitations à tous les élèves pour ces superbes résultats! Le Csc MonAvenir a à coeur de toujours offrir une éducation de qualité afin de bâtir un avenir meilleur pour les élèves », ajoute Geneviève Grenier, présidente du Conseil. Merci également aux parents qui sont les premiers éducateurs de leurs enfants et les meilleurs alliés du personnel scolaire. Leur soutien est indispensable au succès des élèves. »

Les résultats par école aux tests de lecture, d’écriture et de mathématiques pour le cycle primaire (3e année) et le cycle moyen (6e année) ainsi que les résultats des élèves de 9e année au Test provincial de mathématiques et des élèves de 10e année au Test provincial de compétences linguistiques se trouvent sur le site internet de l’OQRE au www.oqre.on.ca. Les résultats individuels des élèves qui ont participé aux évaluations de l’OQRE en 2023 seront envoyés à chaque famille. Dans la semaine du 24 octobre, les données de l’école seront transmises aux parents de chaque école.

Source : Csc MonAvenir

Photo : Nicole Mollot, directrice de l’éducation