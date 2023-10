C’était soir de fête, le samedi 14 octobre, pour quelque 200 convives qui ont célébré le 50e anniversaire du Cercle de l’amitié à Mississauga dans le cadre de son gala Bal d’or. L’événement a eu lieu à l’hôtel Hilton Meadowvale en présence de quelques dignitaires, de membres du Cercle de l’amitié et de plusieurs partenaires communautaires.

Les coprésidents des festivités et administrateurs Rajiv Bissessur et Marie Cassandre Philippe ont accueilli les invités. La soirée, animée par l’artiste torontoise Nathalie Nadon, était une occasion pour le conseil d’administration de remercier celles et ceux qui ont façonné l’histoire de l’organisme au cours des 50 dernières années.

Un repas quatre services a d’abord été servi pendant que des photos des activités du centre communautaire et culturel défilaient sur deux écrans gigantesques installés dans la salle.

Une vidéo d’une trentaine de minutes produite pour le 50e anniversaire du Cercle de l’amitié a ensuite été diffusée. Le court métrage proposait des entrevues réalisées avec d’anciens présidents, des membres et des employées du Cercle. Les services et activités sociales et culturelles que l’organisme offre à la communauté depuis ses débuts en 1973, et ce jusqu’à aujourd’hui, étaient également abordés.

Après la projection,la présidente d’honneur des festivités du 50e anniversaire, Lorraine Gandolfo, s’est adressée à l’auditoire, suivie de l’adjointe parlementaire à la ministre des Affaires francophones et députée provinciale de Mississauga Centre, Natalia Kusendova-Bashta, du député provincial de Brampton-Nord, Graham McGregor, et du député provincial de Mississauga-Erin Mills, Sheref Sabawy.

Plusieurs organismes de la région ont tenu à appuyer Le Cercle de l’amitié par leur présence au gala. Le Conseil scolaire catholique MonAvenir, le Conseil scolaire Viamonde et le Centre scolaire communautaire Notre Place ont tous reçu une plaque commémorative.

« Ce soir, Le Cercle de l’amitié veut rendre hommage à ses étoiles des dernières décennies, des hommes et des femmes qui ont façonné à leur manière l’histoire de leur centre culturel et communautaire, explique Nathalie Nadon. Leur passion, leur dévouement et leur amour de la francophonie sont les raisons pour lesquelles nous sommes ici à célébrer 50 années de vie communautaire en français dans la région de Peel. »

Quatorze personnes ont reçu un prix Reconnaissance du conseil d’administration du Cercle de l’amitié au nom de tous les membres et administrateurs, passés et présents, soit un magnifique cristal bleu sur lequel est gravé un message de remerciement pour leur dévouement et leur service à la communauté.

Les récipiendaires sont Christiane Beaupré, Nesrine Bedeir, Lauraine Côté, Mireille Coulombe-Anifowose, Claudette Faucher, Lorraine Gandolfo, Adrien Gaudet, Rafik Haggar, Maryse Laplante, Philomène Matondo, Léonard Pelletier (à titre posthume) et son épouse Juliette, Denis Poirier et Anna Veltri (à titre posthume et accepté par ses filles Rosa et Jacqueline).

Après la remise de ces prix, c’était le temps de célébrer avec la chanteuse, conteuse, et musicienne acadienne Édith Butler qui a présenté son plus récent spectacle Le Tour du grand bois accompagné de ses cinq musiciens.

Âgée de 81 ans, Mme Butler est toujours aussi énergique sur scène. Elle a proposé un spectacle festif avec beaucoup d’humour, en racontant plusieurs anecdotes. Il s’agissait d’une première prestation en carrière pour la chanteuse à Mississauga.

« Vous savez, quand je commande des choses sur l’internet, les paquets viennent toujours de Mississauga. Je me suis toujours demandé où c’était et maintenant, je saurai que ça vient de chez vous », dit-elle en riant.

L’artiste acadienne n’a rien perdu de sa fougue, jouant de la guitare, de la musique à bouche et même de la planche à laver. En rappel, elle a fait plaisir aux membres de la communauté en chantant son grand succès Paquetville avec eux.

Pour clôturer la soirée, le président du Cercle de l’amitié, Rajiv Bissessur, et l’artiste peintre métisse-algonquine Diane Montreuil sont montés sur scène pour remettre une toile souvenir à Édith Butler, très émue et sensible à ses racines autochtones. Généreuse, la chanteuse a ensuite rencontré son public et autographié plusieurs de ses albums et biographies. Des moments inoubliables pour plusieurs.

Photo : La dynamique Édith Butler et ses musiciens