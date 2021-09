Ces dîners luxueux sont célébrés en France depuis les années 1980 et maintenant on les retrouve, depuis quelques années, un peu partout au Canada. L’idée est simple : les participants se rassemblent pour un souper délicieux et se mettent sur leur 36 complètement habillés de blanc. L’expérience au complet inclut nappes et décorations blanches, et même parfois des voitures taxis blanches.

Puis, la formule varie d’un endroit à l’autre. Certains soupers prennent la forme d’un pique-nique et l’emplacement demeure un secret jusqu’à ce que les participants le découvrent à leur arrivée. D’autres se font à bord d’un bateau ou de terrasses surplombant la ville.

Après plus de 30 ans, ces expériences de dîners en blanc, comme c’est le cas à Paris, comptent parfois jusqu’à 10 000 participants. En 2018, à l’esplanade des Invalides, 17 000 personnes étaient présentes à la célébration du 30e anniversaire du dîner.

En ce qui concerne des fêtes thématiques, le dîner en blanc est une esthétique visuelle très satisfaisante et élégante à regarder. Il offre également l’opportunité de sortir de l’ordinaire.

Les participants ressentent facilement le sentiment d’appartenir à quelque chose de plus grand que soi, un sentiment important pour le bien-être de l’humain. De plus, c’est décidément plus sophistiqué que les thèmes retrouvés dans les universités telles les fêtes ABC (All But Clothes) ou « vêtu sans vêtements ». Les jeunes adultes arrivaient en sac de poubelle, ou vêtus d’une boîte de carton.

Cette année, les dîners en blanc sont une fois de plus réinventés. Avec les restrictions quant au nombre de personnes permises dans les rassemblements, cette sorte de fête a été adoptée par des familles canadiennes en privé, dans leur domicile et entre amis. Quelle bonne idée pour se permettre une routine hors de l’ordinaire!

C’est ce qu’a décidé de faire Charlotte Corint pour célébrer son anniversaire. Une fête avec des amis qui sort quelque peu de l’ordinaire. « On fait chic; c’est la meilleure sorte de fête costumée! », s’exclame-t-elle.

Bien que l’idée de la thématique « couleur blanche » existe depuis longtemps, il est possible d’y ajouter son propre twist avec un look monochrome d’une différente couleur de son choix. De toute façon, les looks monochromes sont en vogue. « Peut-être que la prochaine réception aura pour thème « vert lime »? Pourquoi pas? », affirme Mme Corint, avec l’espoir que la pandémie le permette.

PHOTO – Dîner en blanc : réception d’anniversaire chez Charlotte Corint