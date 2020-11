Après dix années de travail consacrées à l’amélioration de l’accès à des services de santé en français, l’Entité 4 a soumis une demande pour sa désignation complète en vertu de la Loi sur les services en français.

« Au moment où l’Entité 4 célèbre son 10e anniversaire, le fait d’entreprendre les démarches pour l’obtention de notre désignation démontre clairement aux communautés francophones que nous desservons notre engagement à continuer de mettre leurs besoins en santé au premier plan de notre travail avec nos partenaires du système de santé », a indiqué son président Yves Lévesque.

« Notre conseil d’administration et notre équipe ont beaucoup travaillé pour nous assurer que l’Entité 4 satisfait, et même surpasse, les exigences de la désignation, ajoute la directrice générale Estelle Duchon. Nous souhaitons avec impatience une réponse positive de la part du Ministère. ».

La désignation est une reconnaissance par le gouvernement de l’Ontario de l’engagement d’un organisme envers les communautés francophones qu’il dessert. L’obtention du statut d’organisme désigné soulignera le travail entrepris par l’Entité 4 pour bâtir et pérenniser des services de santé en français de haute qualité.

Avec le support de ses partenaires du système de santé et de la communauté francophone, l’Entité 4 travaille à donner des résultats tangibles dans la prestation de services de santé en français.

Les processus d’identification et de désignation sont des outils indispensables à la pérennisation de l’offre de services de santé en français. « L’obtention de la désignation de l’Entité 4 démontre notre engagement à mener par l’exemple », conclut M. Lévesque.

L’Entité 4 est mandatée par le ministère de la Santé pour améliorer l’accès à des services de santé en français. Établie en 2010, l’Entité 4 contribue à l’engagement de la communauté et conseille de manière novatrice ses partenaires sur la planification, l’organisation et l’intégration de services de santé en français.

L’Entité 4 travaille avec des partenaires aux niveaux provincial, régional et local dans les régions du Centre, du Centre-Est et de Simcoe Nord Muskoka pour développer et pérenniser des services de santé pour les populations de langue officielle en Ontario.

SOURCE – Entité 4

PHOTO – Estelle Duchon et Yves Lévesque