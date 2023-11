Les membres et invités du Club canadien de Toronto se sont réunis pour le déjeuner-conférence du 25 octobre à l’Université de l’Ontario français pour explorer les méandres captivants de l’économie canadienne sous le thème « Fraude, corruption et cybersécurité : défis canadiens ».

Le but de cette rencontre était de décortiquer les arcanes de l’impact économique, dévoilant les conséquences profondes de la fraude et de la corruption sur le pays. Cette discussion était modérée par l’animatrice, réalisatrice et chroniqueuse économique Marjorie April avec pour invités Marc Y. Tassé, expert réputé dans le domaine de la juricomptabilité et fort de plusieurs années d’expérience en matière de lutte à la corruption, et Frédéric Grelot, un ingénieur diplômé de l’École Polytechnique en France, avec une carrière diversifiée dans les domaines de l’informatique embarquée, de la cybersécurité et de l’intelligence artificielle (IA).

Ce panel a raconté des anecdotes et histoires percutantes mettant en lumière les enjeux financiers, les dangers d’internet, de l’usurpation d’identité aux risques bancaires. Cette discussion approfondie avait pour but d’élargir la compréhension de l’auditoire des menaces qui pèsent sur la stabilité financière nationale, tout en jetant un regard perspicace sur les solutions novatrices nécessaires pour préserver l’économie canadienne.

Marc Y. Tassé est impliqué dans divers projets d’envergure nationale et internationale, principalement au niveau de la prévention et de la détection de stratagèmes de collusion et de corruption. Il possède une compréhension approfondie du cadre normatif qui régit la gestion contractuelle des organismes publics et des divers enjeux relatifs à la corruption et aux politiques publiques de lutte contre celle-ci.

Frédéric Grelot a commencé en tant qu’ingénieur au Centre national d’études spatiales, travaillant sur des puces pour l’environnement spatial. Plus tard, il a rejoint les équipes de cyberdéfense du ministère des Armées françaises, se spécialisant dans l’ingénierie inverse des systèmes informatiques. En 2016, il a initié les travaux en Intelligence artificielle (IA) au sein de la Direction générale de l’armement française et co-fondé GLIMPS en 2019, une société axée sur l’analyse de code et la détection de logiciels malveillants grâce à l’IA. En août 2023, il a établi le premier bureau international de GLIMPS au Canada, où il est président de l’entité. Outre son expertise technique, il s’engage dans des questions écologiques et partage son expérience à la croisée de l’entrepreneuriat, de la cybersécurité et de l’IA dans des universités et des forums entrepreneuriaux.

Le panel a raconté des histoires percutantes telles que le « snow washing » canadien, ou blanchiment à la neige autrement dit version canadienne. C’est la possibilité pour des entreprises ou des individus de blanchir l’argent sale, ou d’éviter les impôts au Canada.

Il a aussi été question des dangers d’internet, de l’usurpation d’identité aux risques bancaires avec en filigrane l’impact de l’Intelligence artificielle sur ces dangers. Bref, des sujets plus qu’intéressants pour les participants. Le prochain déjeuner-conférence aura lieu le 16 novembre au Malaparte de Toronto. Le sujet sera « le leadership d’influence » avec pour invités Annamie Paul, avocate et entrepreneure sociale ainsi que Jocelyn Bérard, expert en gestion de talents.

Source et photos : Club canadien

L’animatrice Marjorie April en discussion avec Frédéric Grelot (au centre) et Marc Y. Tassé