Une cinquantaine de golfeurs amateurs ont participé, le samedi 14 septembre, à la 10e édition du tournoi de golf Gilles-Barbeau au profit des programmes de Centres d’Accueil Héritage (CAH). L’événement était présenté au club de golf Bethesda Grange à Stouffville.

Après une ronde de golf disputée par un temps idéal, les participants se sont dirigés vers la salle de banquet pour le souper et le reste des festivités. Ce 10e anniversaire était animé par la chanteuse et comédienne torontoise Nathalie Nadon. Les profits de cette collecte de fonds importante pour l’organisme seront utilisés pour acheter une fourgonnette dans le but de promouvoir les déplacements des aînés et une vie active pendant le vieillissement.

« Nous aimerions remercier toute la communauté qui nous a appuyés au cours de toutes ces années, indiquent la présidente Colette Raphaël et la directrice générale de CAH, Barbara Ceccarelli dans leur message publié dans le programme de la soirée. Nous reconnaissons le travail de nombreux bénévoles et la confiance que vous nous avez témoignée à l’égard de l’utilisation des profits réalisés lors des dix derniers tournois de golf. Entre autres, nous avons subventionné des repas communautaires et le transport aux clients qui fréquentent notre service de jour. Nous avons aussi acheté des fournitures pour des programmes qui contribuent à la préservation de l’autonomie des clients à risque. »

La coprésidente du comité organisateur, Maryse Francella a remercié les bénévoles et les membres de son comité, ainsi que les nombreux commanditaires. Un tirage 50-25-25 a permis d’amasser 330 $ supplémentaires pour la cause. Un encan silencieux avec de nombreux prix offerts par des membres de la communauté et des commanditaires a permis à plusieurs de repartir avec des articles et forfaits intéressants.

C’est Nathalie Nadon qui a annoncé les noms des gagnants du tournoi dont les récompenses pour la balle la plus longue remises à Odette Théberge chez les femmes et Jean-Paul Di Blasi chez les hommes. Lise Devine a remis le trophée Gilles-Barbeau à l’équipe championne et encore une fois, c’est le quatuor composé d’Éric Gladu, François Bouchard, Michel Sorensen et Serge Chouinard qui a remporté les grands honneurs.

Cette 10e édition a été couronnée de succès et pour conclure l’événement, Mme Ceccarelli a de nouveau remercié les participants, mais cette fois-ci au nom des clients de CAH « qui ont besoin des services de l’organisme et de l’appui de la communauté ».

PHOTO – De gauche à droite : Michel Sorensen, François Bouchard, Lise Devine, Barbara Ceccarelli, Serge Chouinard et Nathalie Nadon