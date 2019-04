Le Cercle de l’amitié accueillait les aînés de la région de Peel le dimanche 24 mars pour la dernière activité prévue pour la saison 2018-2019 de Nouveaux Horizons. Ce programme invite les personnes de 50 ans et plus à découvrir les fêtes et traditions à l’occasion d’un repas et divers ateliers mensuels.

Et c’est sous le thème du temps des sucres que le coordonnateur du programme pour le Cercle de l’amitié, Tristan Leblanc, a décidé de terminer cette édition. Après un léger dîner, la directrice générale de l’organisme, Lauraine Côté, a décrit des photos de cabane à sucre traditionnelle présentées sur écran à l’auditoire. En effet, sa famille gère une cabane à sucre depuis quelques générations. Son père à l’époque était propriétaire de 3000 chalumeaux, cette pièce de métal en forme de tuyau servant à extraire l’eau d’érable.

Mme Côtée a comparé l’ancienne méthode de collecte des seaux de sève d’érable avec la nouvelle façon de faire. À l’époque, des chevaux attelés d’un traîneau muni d’un tonneau de bois servait de moyen de transport pour la collecte de la sève. Aujourd’hui, la sève coule directement des érables dans un système de boyaux installés dans toute l’érablière et qui permet au liquide de se rendre directement à la cabane à sucre, dans de grandes cuves pour la cuisson.

Puis, une vidéo a montré comment est se fait l’entaillage des érables, l’installation des chalumeaux et des tubes qui permettent à la sève de couler jusqu’à la cabane.

Il faut savoir que la famille de Mme Côté est experte en la matière. L’un de ses frères, Noël Côté, a gagné en 1991 le trophée de l’Institut international du sirop d’érable avec une note parfaite pour la saveur, la densité et la couleur de son sirop au Festival de l’érable de Plessisville à Notre-Dame-du-Rosaire au Québec. Aujourd’hui, son fils continue cette tradition d’excellence.

Puis pour conclure une après-midi des plus intéressantes, Stéphane Fortier, dont la famille a aussi beaucoup d’expérience dans le domaine, a préparé le sirop pour le verser sur de la neige placée dans des bacs de bois fabriqués par Nicholas Doiron, enseignant de menuiserie à l’école secondaire Sainte-Famille.

La tire sur la neige a fait le bonheur de tous les participants. Une nouvelle édition de Nouveaux Horizons sera de retour en mai prochain.

PHOTO: Les participants se sont sucrés le bec.