Près de 500 personnes, dont de nombreux représentants politiques et de la communauté francophone, étaient réunies, le samedi 30 mars, pour la 18e édition du gala annuel de l’Association marocaine de Toronto (AMDT) présenté au Metropolitain Centre.

La vaste salle de bal s’est remplie rapidement peu après 18 h 30 pour une célébration de la culture marocaine et de ses traditions. Comme le mentionnait le président de l’AMDT, Faouzi Metouilli, cette soirée « est une opportunité de remercier les nombreux bénévoles et artisans des succès et avancées de l’organisme au cours de la dernière année ».

Le ton du gala a vite été lancé dès l’ouverture des portes avec la musique traditionnelle marocaine Aïssawa, Dakka et Gnawa du groupe Basmate Montréal, engagé pour l’occasion. Ces musiciens accompagnent leurs chants spirituels de percussions et de cette corne du Moyen-Orient, le nefir.

Puis, avant les discours officiels et le repas, l’orchestre Bouchaib a égayé le début de soirée jusqu’à l’interprétation des hymnes nationaux du Canada et du Maroc.

Parmi les dignitaires présents, l’ambassadrice du Royaume du Maroc à Ottawa, Souriya Otmani, la consule générale du Maroc à Montréal, Habiba Zemmouri, et le consul honoraire du Maroc à Toronto, Ralph Lean.

La classe politique était aussi bien représentée avec la participation du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Ahmed Hussen, ainsi que l’adjointe parlementaire à la ministre des Affaires francophones, Gila Martow, qui en a profité pour remettre un certificat du gouvernement ontarien à M. Metouilli.

Un repas marqué par de délicieux tagines de poulet aux olives et de viande aux pruneaux a ensuite été servi dans une ambiance festive. La communauté marocaine de Toronto est très ouverte et accueillante et, le soir du gala, nombre d’organismes francophones étaient représentés, dont l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, le Centre francophone, l’ACFO Toronto, l’Alliance française et le Bureau du Québec.

En fin de soirée, une tombola a fait des heureux avec plusieurs prix intéressants dont le grand prix qui comprenait deux billets aller-retour sur Royal Air Maroc. C’est sur la piste de danse que la grande fête s’est poursuivie sous la musique maghrébine et entraînante du groupe Basmate Montréal et de l’orchestre Bouchaib.

L’un des aspects de la mission de l’AMDT est de promouvoir l’attachement des générations futures à leur identité marocaine en préservant les aspects traditionnels positifs de la culture auprès des enfants et des jeunes. Si l’on en juge par le nombre de jeunes familles ce soir-là, habillées de leurs plus beaux habits traditionnels, l’avenir de la communauté marocaine et leurs traditions est assuré à Toronto.

PHOTO: Le gala a attiré une foule imposante.