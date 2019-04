Le Centre francophone de Toronto (CFT) est très heureux d’annoncer l’ouverture du Service d’accueil francophone à l’Aéroport international Pearson de Toronto.

Selon le président du conseil d’administration du CFT, Jean-Luc Bernard, « les communautés francophones de l’Ontario et du Canada attendaient cette bonne nouvelle depuis longtemps. Nous avions un grand besoin de ce service d’accueil afin de faciliter l’établissement des nouveaux arrivants francophones arrivant dans les diverses régions de l’Ontario ».

Le Service d’accueil devient réalité grâce à l’appui financier de l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Le kiosque d’accueil ouvre ses portes dans la zone réservée à l’immigration aux terminaux 1 et 3 de Toronto Pearson, et les nouveaux arrivants pourront y obtenir des informations importantes sur les services d’accueil et d’établissement en Ontario français, dont l’emploi, le logement, l’éducation et les soins de santé, etc. en français qui sont disponibles partout dans la province.

« Accueillir les gens dans une langue qu’ils comprennent, cela fait toute la différence au moment de leur arrivée au Canada, a affirmé Ahmed Hussen, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Merci au Centre francophone de Toronto et à l’Aéroport international Pearson de nous avoir aidés à faire un pas en avant dans la réalisation de notre approche par et pour dans le cadre de notre Stratégie en matière d’immigration francophone. »

« Nous sommes enchantés de collaborer avec nos nombreux partenaires en établissement et en intégration des nouveaux arrivants francophones en Ontario français sur ce beau projet, explique la directrice générale du CFT, Florence Ngenzebuhoro. L’accueil dès l’entrée au Canada est une étape importante du processus d’établissement des nouveaux arrivants francophones et contribuera à l’atteinte des objectifs d’immigration francophone en Ontario. Je suis enchantée de constater l’engouement et la mobilisation communautaire en faveur du succès du Service d’accueil. »

Le service d’accueil se concentrera sur l’aiguillage des nouveaux arrivants vers les communautés francophones ontariennes dans un premier temps. Au cours de la deuxième année, le Centre développera des trousses d’accueil pour les nouveaux arrivants qui désirent s’installer dans les autres provinces à l’extérieur de l’Ontario.

Le Service d’accueil francophone, qui a ouvert ses portes le 29 mars dernier, va cibler les immigrants et réfugiés ayant obtenu leur résidence permanente au Canada. Il prévoit recevoir jusqu’à 2500 nouveaux arrivants par année. Ce Service s’inscrit dans une stratégie visant à augmenter l’immigration francophone en Ontario et au Canada.

SOURCE : Centre francophone de Toronto