Épelle-moi Canada (ÉMC) areçu un financement de Patrimoine canadien pour la réalisation d’un recueil de poèmesintitulé : Le poème de ma langue… la voix de la jeunesse! L’organisme a embauché Suzanne Kemenang, fondatrice des Éditions Terre d’Accueil, nouvelle maison d’édition francophone basée dans la région de Toronto, pour coordonner ce projet.

Le financement s’inscrit dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de la Loi sur les langues officielles. ÉMC, à travers cette activité, donnera la possibilité aux jeunes francophones et francophiles du Centre-Sud de la province, âgés entre 9 et 14 ans, de partager leurs expériences dans l’utilisation des deux langues officielles au quotidien. Les participants exprimeront donc leur opinion de façon créative sur les enjeux qui touchent la société et le tout sera rassemblé dans un livre, sous la forme d’un recueil de poèmes. Le lancement du projet d’écriture aura lieu le 25 avril au Collège Boréal à Windsor. Des sessions d’information auront lieu en mai à Windsor, London et Toronto et la session d’écriture se déroulera le 8 juin prochain. Les organisateurs prévoient publier ce recueil en février 2020.

SOURCE: Épelle-moi Canada