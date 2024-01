La 31e édition du Salon du livre de Toronto (SLT) qui se déroulera du 1er au 3 mars prochains à l’Université de l’Ontario français aura comme thème Ontario, je t’aime… en français ! Tout en paraphrasant le titre du roman Toronto, je t’aime du Franco-Ontarien Didier Leclair, le Salon se propose de célébrer le livre franco-ontarien et canadien, ses artisans et ses artisanes, son public, ainsi que les éditeurs franco-canadiens.

À cette occasion, des auteurs et des autrices du Canada, dont plusieurs du Québec, et de la Louisiane participeront à de nombreuses activités littéraires : panels, conférences, séances de signatures, tables rondes, ateliers et spectacles. Des éditeurs seront aussi présents pour offrir une belle sélection de livres en français.

Le partenariat entre le SLT et le Salon du livre de Rimouski, devenu une tradition, prendra désormais une nouvelle dimension en 2024 en demandant à un groupe d’auteurs de la région de Rimouski de présenter à Toronto des œuvres inédites sur le thème Ontario, je t’aime … en français ! Un groupe de poètes du Festival international de la poésie de Trois-Rivières sera d’ailleurs invité à faire de même.

En plus de la programmation adulte, le Salon verra revenir les ateliers pour les jeunes de 8 à 12 ans. Les ateliers pour les jeunes ados vont continuer, et la programmation du samedi 2 mars, en matinée, ciblera toute la famille et spécialement les tout-petits.

Pour plus de renseignements : www.salondulivredetoronto.com.

Photo : Le Salon du livre sera présenté de nouveau à l’UOF du 1er au 3 mars.