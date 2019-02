L’École élémentaire Horizon Jeunesse a inauguré le Centre ON y va pour l’enfant et la famille de Mississauga, le jeudi 14 février, dans le cadre d’une célébration conjointe avec la Garderie Fontaine de l’Amitié, qui en a aussi profité pour souligner son ouverture officielle.

Pour l’occasion, des parents, amis, membres de la communauté et partenaires du projet dont la Région de Peel et du Bridgeway Family Center, ont été invités à venir visiter les espaces situés à l’intérieur de l’école Horizon Jeunesse, au 1445, promenade Lewisham.

Le Centre offre aux enfants de 0 à 6 ans, des occasions de participer à des programmes d’apprentissage menés par l’enquête, le jeu et l’exploration, le tout dans un environnement stimulant et pleinement francophone. Des activités de numératie, de littératie et d’exploration artistique sont dirigées par des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance accrédités. Les parents, tuteurs et tutrices peuvent aussi y recevoir du soutien et des conseils et tisser de nouvelles relations avec les autres familles. Les activités sont offertes gratuitement, tous les jours de la semaine.

Le Centre ON y va de l’école Horizon Jeunesse est le quatrième du genre administré par le Conseil scolaire Viamonde et financé par le Gouvernement de l’Ontario. Pour plus d’information au sujet du centre ON y va de Mississauga, communiquez avec Sylvie Gravelle, au 905 455-0109, poste 441.

La Garderie La Fontaine de l’Amitié offre des services de garde en français pour les enfants de 2 à 12 ans dans un environnement sécuritaire et enrichissant. Ils ont encore des places à combler! Pour plus de renseignements ou inscrire votre enfant, contactez la directrice Lamrana Bah au 905 822-8902 ou par courriel au gfontaineamitie@gmail.com.

SOURCE : Conseil scolaire Viamonde