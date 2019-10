Franck Riester, ministre français de la Culture était en visite officielle à Toronto les 10 et 11 octobre derniers. À cette occasion, le ministre a rencontré des acteurs de secteurs d’excellence de la scène culturelle torontoise, afin notamment de développer les collaborations pluridisciplinaires entre la France et le Canada.

Pour sa première visite officielle au Canada, le ministre français de la Culture a choisi de se rendre à Toronto, vivier débordant de jeunes créatifs et innovants. La scène culturelle torontoise permet également à bon nombre d’artistes français d’afficher leurs talents lors d’activités phare telles que la Biennale d’art contemporain de Torontoqui vient de débuter. Avec le TIFF, le Luminatoou la Nuit Blanche, la Ville reine dispose d’une scène culturelle bouillonnante qui offre de nombreuses possibilités d’échange entre le Canada et la France.

L’innovation pluridisciplinaire

Le ministre a profité de sa visite pour aller à la rencontre de personnalités de la culture et d’acteurs éminents des industries culturelles et créatives : fanfiction, musique électronique et alternative, mode et food culture, pour faire le point sur la scène émergente de Toronto et préparer l’avenir des coopérations culturelles avec la France.

Le jeudi 10 octobre, Franck Riester est parti à la rencontre de Wattpad, leader mondial des réseaux sociaux littéraires, une occasion de mieux connaître le modèle de l’interaction qui est au coeur de la plateforme et d’échanger avec les fondateurs sur les pratiques de lecture des jeunes de moins de 25 ans au Canada et dans le monde.

En soirée, il a inauguré le premier gala organisé par la Chambre de commerce française au Canadaà l’hôtel Ritz Carlton. En présence de l’ambassadrice de France au Canada, Kareen Rispal, le ministre a eu l’occasion de rencontrer des Français expatriés et de féliciter les acteurs économiques qui contribuent à l’excellence française au Canada.

Décoration de Christopher Butcher

Le ministre de la Culture, Franck Riester, a remis à Christopher Butcher les insignes de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, à la Bibliothèque de référence de Toronto, le 10 octobre, en présence de l’ambassadrice Kareen Rispal, du consul général Tudor Alexis et de plusieurs partenaires locaux de la culture.

La France a souhaité ainsi rendre hommage au travail accompli par Christopher Butcher qui a œuvré pendant plus de 20 années à la valorisation de l’industrie de la bande dessinée.

Plusieurs Canadiens avant lui ont reçu les insignes français en se faisant connaître à l’international pour leur contribution à la culture : Edith Butler, Douglas Coupland, Cameron Bailey, Margaret Atwood.

L’excellence des industries culturelles

Au second jour de sa visite, Franck Riester a été accueilli par l’équipe de TFO, un média éducatif et culturel qui participe à la promotion de contenus francophones en Ontario.

Le ministre a ensuite visité des lieux culturels qui font la réputation de Toronto tels que le Centre Harbourfront et la Power Plant Gallery. Il a rencontré ensuite le co-directeur de la première Biennale d’Art contemporain de Toronto, Tairone Bastien, et plusieurs directrices et commissaires d’institutions artistiques qui présentent régulièrement des artistes contemporains français.

SOURCE: Consulat général de France

PHOTO (page Facebook du consulat): Franck Riester (à droite) dans les studios de TFO