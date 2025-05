Christiane Beaupré

Le gouvernement de l’Ontario a annoncé, le 13 mai, une série de mesures économiques visant à alléger le coût de la vie pour les familles et les entreprises. En tête de liste : la volonté de rendre permanente la réduction des taxes provinciales sur l’essence et les carburants, ainsi que l’élimination complète des péages sur l’autoroute 407 Est, entre Brock Road et la route 35/115.

Depuis 2022, la province applique une réduction temporaire de la taxe sur l’essence, fixée à 9 cents le litre. Cette mesure a permis aux ménages ontariens d’économiser collectivement 1,7 milliard $. Le projet de loi déposé dans le budget 2025 propose de rendre cette réduction permanente. Selon les estimations du gouvernement, cela représenterait une économie annuelle d’environ 115 $ pour chaque ménage.

« Je sais que l’augmentation des coûts inquiète les familles et les chefs d’entreprises, surtout dans un contexte d’incertitude économique, a déclaré le premier ministre Doug Ford. C’est pourquoi nous rendons permanente la réduction de la taxe sur l’essence et que nous éliminons le péage sur l’autoroute 407 Est. »

Cette dernière mesure s’inscrit dans la continuité des actions entreprises par le gouvernement au cours des dernières années, comme l’abolition des péages sur les autoroutes 412 et 418. Le tronçon de la 407 Est concerné est le dernier encore tarifé parmi ceux appartenant à la province. Sa gratuité entrera en vigueur dès le 1er juin 2025 et pourrait générer jusqu’à 7200 $ d’économies annuelles pour les navetteurs quotidiens.

Du côté du ministère des Transports, on souligne également l’objectif de désengorger le réseau routier. « Les mesures dévoilées aujourd’hui visent à réduire la congestion routière et les temps de déplacement, tout en remettant plus d’argent dans les poches des familles », a précisé le ministre Prabmeet Sarkaria.

Le gouvernement ontarien rappelle qu’il a déjà mis en place d’autres mesures pour alléger le fardeau financier des automobilistes, notamment l’élimination des frais de renouvellement des plaques d’immatriculation, le gel des frais pour les permis de conduire et les cartes-photos, ainsi que l’interdiction d’instaurer de nouveaux péages sur les routes publiques.

Alors que les droits de douane américains menacent de faire grimper les prix de biens essentiels, le ministre des Finances, Peter Bethlenfalvy, affirme que ces initiatives visent à « atténuer la pression sur les ménages et les entreprises et à en faire plus pour réduire les coûts ».

Pour le ministre de l’Énergie et des Mines, Stephen Lecce, la position du gouvernement est claire : « En réduisant de façon permanente la taxe sur l’essence, nous tenons notre engagement de remettre plus d’argent dans les poches des familles qui travaillent dur, là où il doit être. »

Reste à voir si le projet de loi sera adopté tel quel au cours des prochaines semaines, mais le ton est donné : l’allègement du coût de la vie restera une priorité politique à Queen’s Park.

Photo : Le gouvernement Ford vise à alléger, entres autres, le coût de l’esssence et des carburants. (Crédit : Pixabay)