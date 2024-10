Richard Caumartin

La Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario (FGA) participait, avec une forte délégation ontarienne au XIXe Sommet de la Francophonie les 4 et 5 octobre à travers FrancoTech, un événement majeur compte tenu de ses enjeux diplomatiques, économiques et culturels. L’organisme coordonnait le kiosque officiel Ontario grâce au soutien du ministère des Affaires francophones de l’Ontario, avec l’appui d’une vingtaine d’entrepreneurs et représentants d’organismes francophones en provenance de toute la province.

FrancoTech est une opportunité unique de découvrir et d’échanger autour des nouvelles tendances et des solutions qui transformeront le marché du travail et l’entrepreneuriat dans le monde francophone. La ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney était aussi en France pour donner son appui à la délégation et pour participer au Sommet. Elle a pris la parole à l’Ambassade du Canada à Paris. Ce sommet rassemble des chefs d’État et de gouvernement des pays francophones, célébrant la richesse de la langue et de la culture française sous le thème « Créer, innover et entreprendre en français ».

« En tant que représentante de l’Ontario, j’étais fière aussi de promouvoir le pluralisme de notre communauté francophone auprès des États et gouvernements membres à l’occasion de la Conférence ministérielle du Sommet de la Francophonie. Ce fut un honneur de vanter les innombrables mérites du dynamisme économique et culturel de la francophonie ontarienne sur la scène internationale. J’ai aussi passé un très bon moment à visiter le kiosque de l’Ontario au Village de la Francophonie. C’est formidable de constater à quel point notre province se distingue – en français – par son sens de la créativité, de l’innovation et des affaires. Nous profitons de cette vitrine internationale pour le mettre en évidence », déclarait Mme Mulroney.

Parmi les organismes ontariens sur place, toute une équipe du Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) a participé, le 2 octobre, à la Réception des gouvernements du Nouveau-Brunswick et de l’Ontario au Centre culturel canadien à Paris. Aux côtés de Caroline Mulroney et Ryan Donaghy, sous-ministre de l’Éducation et du développement de la Petite enfance du Nouveau-Brunswick, le CFGT a célébré la richesse et la diversité de la francophonie canadienne lors de cette soirée marquée par des échanges enrichissants et de nombreuses rencontres.

« Notre présence au stand de FrancoTech nous permet de partager les innovations au cœur de la Franconomie et d’échanger avec des acteurs clés pour renforcer nos partenariats et initiatives. C’est une excellente opportunité de discuter des avancées francophones en matière d’innovation et d’entrepreneuriat », publie le CFGT sur son site Facebook.

Lors de la deuxième journée, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau a participé à FrancoTech, mettant en avant l’Intelligence artificielle comme moteur de croissance inclusif et soulignant la collaboration entre le Canada et la France pour rendre les avancées technologiques accessibles à tous. M. Trudeau et la ministre Caroline Mulroney ont visité le kiosque de la délégation ontarienne, renforçant les liens entre les communautés francophones et les acteurs de l’innovation.

Le Conseil des arts de l’Ontario (CAO) et l’Alliance culturelle de l’Ontario (ACO) étaient également sur place pour soutenir la représentation des artistes franco-ontariens et mettre en valeur la vitalité artistique de la province sur la scène internationale. Les invités ont pu assister au spectacle d’Abel Maxwell de Toronto qui a présenté une vitrine musicale de 20 minutes, faisant ainsi découvrir l’Afrobeat franco-ontarien. « Une magnifique occasion de souligner le dynamisme de la culture franco-ontarienne sur la scène internationale ! », conclut le CAO.

Photo : Caroline Mulroney et Justin Trudeau entourés des représentants de la FGA et du CFGT (Crédit : CFGT)