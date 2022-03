Le Collège Boréal et les Centres d’Accueil Héritage (CAH) ont signé, le mardi 8 mars, une entente de partenariat qui leur permettra de bonifier l’offre de services et d’accès à une main-d’œuvre qualifiée et bilingue. La signature officielle s’est effectuée dans la salle communautaire de la Place Saint-Laurent devant quelques employés et résidents de l’organisme.

« Si la pandémie de COVID-19 a révélé les failles des systèmes de santé partout dans le monde, elle a aussi révélé l’importance d’une approche humaine à la santé et au vieillissement. Ici en Ontario, le gouvernement a lancé un cri du cœur à l’ensemble de la population pour répondre à la pénurie des professionnels de la santé, en particulier ceux et celles du secteur de la gérontologie. C’est pour répondre à cet appel que le Collège Boréal offre maintenant des programmes de Soins infirmiers auxiliaires (SIAX) et de Préposé aux services de soutien personnel (PSSP) sur tous ses campus, dont celui de Toronto », informe le Collège Boréal par voie de communiqué.

Le Collège Boréal était représenté par son président, Daniel Giroux, accompagné de Gilles Marchildon et Lise Béland, respectivement directeur du campus de Toronto et vice-présidente du Centre-Sud-Ouest. Pour sa part, Barbara Ceccarelli, la directrice générale des CAH, a apposé sa signature à l’entente.

« Grâce à ce partenariat, les étudiantes et étudiants des programmes en santé du Collège Boréal pourront effectuer des stages et ainsi tisser des liens avec les membres du personnel, les clients des CAH et les résidents de Place Saint-Laurent. Cette initiative permettra, entre autres, de favoriser le recrutement de professionnels francophones. Des formations complémentaires et continues seront aussi offertes par le Collège Boréal selon les besoins de CAH. L’objectif avoué de ce partenariat est d’augmenter la capacité d’offrir des services en français de qualité pour l’ensemble des aînés de la Ville reine et de la région », explique Mme Ceccarelli.

« Nous savons tous à quel point l’accès aux services de santé en français est primordial pour le bien-être de notre collectivité. L’engagement social et communautaire est au cœur des préoccupations au Collège Boréal et nous sommes fiers de former la relève de demain à CAH et partout dans le réseau de santé torontois », a déclaré Lise Béland.

Un bon exemple des retombées positives d’un tel partenariat est l’animatrice Ayda Amar de CAH. Elle a suivi le programme technique du travail social à Boréal dont elle est diplômée depuis 2013.

« À la fin de mon programme, nous avions la possibilité de choisir notre lieu de stage parmi ceux disponibles et on m’avait envoyé au Collège Glendon. Mais au cours de ma formation, j’ai participé à divers ateliers et j’y ai rencontré des employés de CAH. À partir de ce moment-là, j’ai demandé de changer le lieu de mon stage pour CAH.

« En janvier 2013, je débutais celui-ci à CAH et j’ai été embauchée en avril, raconte Mme Amar. C’est un milieu accueillant qui permet aux nouveaux employés d’apprendre énormément et de faire une belle carrière auprès des aînés francophones. »

L’animatrice coordonne également les événements spéciaux à Place Saint-Laurent et dans la communauté grâce à diverses collaborations avec des organismes et écoles francophones de la grande région de Toronto.

Comme l’a expliqué Gilles Marchildon au journal Le Métropolitain, cette collaboration se concrétisera à trois niveaux. « D’abord, il y aura l’accueil des stagiaires, principalement dans les domaines de la santé (PSSP et SIAX), y compris le travail social, indique-t-il. Le deuxième niveau sera l’appui au recrutement grâce à nos services à l’emploi et finalement, la participation aux activités réciproques des deux organismes. »

Depuis le 1er janvier 2020, le Collège Boréal a formé 11 personnes pour les soins infirmiers auxiliaires et 26 sont maintenant des préposés aux services de soutien personnel. Le Collège prévoit que d’ici août 2022, 11 autres personnes recevront leurs diplômes dans ces domaines de la santé (2 en PSSP et 9 en SIAX).

PHOTO (crédit: Richard Caumartin) – De gauche à droite : Daniel Giroux, président du Collège Boréal, Barbara Ceccarelli, directrice générale des CAH, Gilles Marchildon et Lise Béland, respectivement directeur du campus de Toronto et vice-présidente du Centre-Sud-Ouest pour le Collège Boréal