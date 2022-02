Le 16 février en matinée, le Club canadien de Toronto conviait ses membres à son assemblée générale annuelle. Nommé président d’assemblée, Daniel Mayer a tôt eu fait de céder la parole à la présidente de l’organisme, Lise Béland, qui a procédé à la lecture de son rapport.

C’est que le bilan de la dernière année administrative est, somme toute, on ne peut plus positif considérant les défis liés à la pandémie. Les webémissions sont ainsi entrées dans les habitudes du Club canadien et ont conservé leur popularité.

Cela dit, les restrictions sanitaires ont évolué dans le temps et l’organisme a pu organiser divers cocktails. La meilleure visibilité, l’implication du Club canadien avec la Soirée Saphir et auprès de la Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario (FGA) sont d’autres points notables ayant émaillé l’année 2021.

Mme Béland avait aussi une bonne nouvelle à annoncer à l’assistance : le prochain dîner-conférence de l’organisme sera en présentiel. Ce sera Caroline Codsi, présidente-fondatrice de La Gouvernance au Féminin qui, le mardi 22 mars, aura ainsi le privilège de rencontrer nombre de représentants du monde des affaires et du milieu communautaire à l’occasion de cet exemple probant de « retour à la normale ».

Lise Béland a également abordé les tenants et aboutissants de la planification stratégique dont l’objectif est de « structurer et pérenniser la croissance du Club via l’innovation ».

En quelques mots, la présidente a aussi expliqué quelles seront les priorités des deux prochaines années, soit innover dans les services, les clientèles et la communication, accroître les moyens de l’organisme et développer ses partenariats avec les organismes francophones et la FGA.

En ce qui concerne les états financiers, c’est tout ce qui entoure la FGA qui a constitué la plus grande source de revenus et le plus important poste de dépenses du Club canadien.

Huit postes étaient à pourvoir, pour lesquels 11 personnes se sont présentées aux élections. Le choix des membres s’est finalement porté sur Catherine Héroux, Daniel-Guillaume Stringer, Claire Derelle, Audrey Dufour, Dougoukolo Konaré, Abel Maxwell, Carole Nkoa et Vincent Rocheleau.

Cette année, l’optimisme est de mise pour les organismes et le Club canadien ne fait pas exception. C’est donc avec prudence et confiance que les membres du nouveau conseil d’administration entameront bientôt leur mandat.

PHOTO – Lise Béland