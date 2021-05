Le jeudi 29 avril, la webémission du Club canadien a, après quelques mots d’introduction de Dominic Mailloux, président de l’organisme, présenté une table ronde animée par Lise Bourgeois, présidente-directrice générale du Collège La Cité.

« Comment développer des alliances créatives qui répondent aux défis d’aujourd’hui et de demain? » : tel était le thème autour duquel se sont articulés les échanges entre Édith Dumont, vice-rectrice de l’Université de l’Ontario français, Florence Ngenzebuhoro, directrice générale du Centre francophone du Grand Toronto (CFGT), et Hermine Mbondo, fondatrice de l’agence de marketing B4brand.

D’emblée, les panélistes ont été invitées à commenter sur ce que la pandémie a changé pour leur organisation.

Mme Ngenzebuhoro a confié que les derniers mois ont révélé combien un organisme peut être vulnérable à ce type de changement drastique. D’un autre côté, cela a forcé chacun à innover : c’est ainsi que le CFGT a noué un partenariat qui a permis au Collège La Cité de mener à bien son programme de préposés aux soins.

Mme Dumont a, quant à elle, constaté que les notions mêmes de contacts et de partenariats ont changé. La crise sanitaire a néanmoins eu l’avantage de mettre en lumière la résilience du conseil de gouvernance et des employés qui ont et qui continuent de piloter le démarrage de l’institution.

Mme Mbondo, comme la majorité des entrepreneurs, a vu ses activités être perturbées par la pandémie qui a acculé bon nombre de propriétaires d’entreprises à se contenter de survivre en attendant des jours meilleurs. Tout de même, elle a aussi remarqué combien l’entraide a prédominé au sein de la communauté d’affaires.

Le témoignage d’Edvirge Predestin, qui a effectué un retour aux études au Collège La Cité à Toronto, a permis aux panélistes d’enchaîner les commentaires sur l’écosystème de partenariats qui entourent les étudiants. Il s’agit d’une nécessité pédagogique sur le plan de l’expérience préparatoire au marché du travail.

Heureusement, il existe un grand intérêt de la part du milieu communautaire et du secteur privé pour ces partenariats qui permettent notamment de nouer des liens avec d’éventuels employés.

Lise Bourgeois s’est également intéressée à la manière dont, selon les panélistes, une alliance peut transformer une organisation. Édith Dumont a mis en relief le caractère holistique d’une saine collaboration : « Un vrai partenariat va me transformer comme individu, va transformer mon entreprise, et c’est le but qu’on se lance ».

Quel projet ou défi intéresserait les panélistes dans le cadre d’un partenariat? « Quand je recherche des partenaires, je privilégie la complémentarité », a répondu Hermine Mbondo. Elle a donné en exemple une plateforme qu’elle s’apprête à lancer et pour laquelle elle a dû faire appel à une expertise extérieure pour une étude de marché, un domaine qui n’est pas le sien.

Quelles sont les initiatives qui ont été prises récemment et dans le but de changer quoi? « Le conseil d’administration du Centre francophone a décidé, l’année dernière, de se lancer dans la recherche de logements abordables pour les francophones », a fait savoir Florence Ngenzebuhoro, qui ajoute que tous les partenaires possibles sont les bienvenus.

Mme Ngenzebuhoro a profité de son intervention pour remercier ceux avec qui le CFGT collabore sur une base régulière, notamment le Club canadien.

Lise Bourgeois a saisi au bond cette occasion de remercier à son tour le Club canadien, hôte virtuel de ce panel de discussion, avant de passer le flambeau à quelques-uns de ses collaborateurs du Collège La Cité qui ont ensuite animé des groupes de discussion et de réseautage. Au programme : services aux entreprises, mobilité de même qu’innovation et recherche.

L’union fait la force : tel aurait pu être le thème de cette webémission du Club canadien qui a mis en relief toutes les facettes de la notion de partenariat.

PHOTO – En haut: Lise Bourgeois et Édith Dumont; en bas: Hermine Mbondo et Florence Ngenzebuhoro