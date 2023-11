Dans le cadre de son déjeuner conférence du 16 novembre au TIFF Bell Lightbox, le Club canadien de Toronto recevait l’avocate et entrepreneure sociale Annamie Paul, et l’expert en gestion des talents, Jocelyn Bérard. La discussion était animée par Nicolas Haddad de Radio-Canada. Les deux invités ont parlé du leadership d’influence dans les sphères politique et entrepreneuriale, ont partagé des perspectives uniques sur leur parcours, et comment leur intégrité et leur détermination ont façonné des domaines divers, montrant que le leadership d’influence transcende les secteurs.

De gauche à droite sur la photo : Nicolas Haddad, Nicole Mollot du Csc MonAvenir (commanditaire principal du déjeuner), Jocelyn Bérard, Annamie Paul et Geneviève Grenier, présidente du Club canadien.