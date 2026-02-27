Alexia Grousson

Le Club canadien de Toronto a tenu, le 17 février, son assemblée générale annuelle pour l’exercice 2024-2025, réunissant une cinquantaine de participants. L’occasion a permis de dresser le bilan d’une année placée sous le signe de la consolidation et de la croissance, tout en réaffirmant les ambitions stratégiques de l’organisation au sein de la communauté torontoise.

Dans son allocution, le président du conseil d’administration (CA), Olivier Poitier, a souligné que « la saison 2024-2025 a permis de consolider les transformations amorcées au cours des dernières années, de renforcer la gouvernance et d’affirmer plus clairement le positionnement du Club comme plateforme de référence pour le réseautage d’affaires et institutionnel francophone à Toronto ».

Selon lui, les réalisations présentées « témoignent de la qualité de la programmation, de la montée en envergure de certains événements et du développement de partenariats structurants, notamment avec des réseaux économiques et institutionnels externes. Elles traduisent également la volonté du Club de créer une valeur tangible pour ses membres, tant par la pertinence des contenus que par la richesse des occasions de réseautage et de rayonnement ».

Cette dynamique s’inscrit dans la mission 2024-2027 du Club : faire rayonner la communauté francophone dans toute sa diversité et souligner l’excellence de ses membres à travers des événements de réseautage prestigieux, la promotion de l’entrepreneuriat et le développement d’opportunités d’affaires.

Quatre axes structurent cette feuille de route. Le premier vise à accroître la notoriété du Club auprès des milieux d’affaires et des publics francophiles. Au cours de l’année, cela s’est traduit par une programmation régulière et variée, une visibilité accrue auprès de différents publics et le développement de partenariats avec des acteurs économiques, institutionnels et communautaires. Le programme Voix francophones a également été poursuivi afin de soutenir et valoriser des organismes francophones qui ne disposent pas toujours de tribunes traditionnelles.

Le deuxième axe porte sur la diversification des sources de financement. L’exercice 2024-2025 a été marqué par une hausse des revenus autonomes générés par les activités et événements, ainsi que par le développement de partenariats de commandite liés à des rendez-vous à forte visibilité. Le Club a amorcé une structuration plus formelle de son approche afin de multiplier et stabiliser ses flux financiers.

Le troisième axe concerne la dynamisation des services et des activités. La diversification des formats, cocktails et déjeuners conférences, gala, a permis d’enrichir l’expérience des membres et d’élargir l’offre. Enfin, le quatrième axe met l’accent sur le leadership francophone de demain. Les Prix RelèveON ont de nouveau valorisé la relève, tandis que plusieurs événements ont mis en vedette des figures inspirantes et renforcé les liens avec des institutions éducatives et communautaires.

Sur le plan des réalisations, le Club a organisé 9 événements majeurs au cours de l’année qui ont rassemblé plus de 170 participants, en progression par rapport à l’exercice précédent.

Parmi les faits saillants figure un cocktail international tenu à l’été 2024 en collaboration avec 9 chambres de commerce étrangères, qui a attiré 210 participants et confirmé l’ouverture accrue du Club sur la scène économique internationale. La programmation a combiné trois déjeuners-conférences, cinq cocktails-conférences et un gala, soit la huitième édition des Prix RelèveON, qui a réuni à elle seule 215 personnes en juin dernier. Les thématiques abordées ont couvert des enjeux variés tels que le leadership féminin, la francophonie dans un contexte mondialisé, l’éducation francophone en Ontario, les droits linguistiques ainsi que les impacts économiques et politiques internationaux.

Sur le plan de la gouvernance, le conseil d’administration a recommandé la réélection de Joe Tamko, d’Olivier Poitier et d’Eunice Boué. Des remerciements ont été adressés à Charles Cho et Candace Di Cresce, membres sortants. Kristin Gable et Iris Mihilla ont rejoint le CA en début d’année, portant à 11 le nombre d’administrateurs.

Pour 2026, le Club canadien de Toronto prévoit une programmation ambitieuse, des rencontres économiques, culturelles et institutionnelles, de même que la neuvième édition des Prix RelèveON.

Au terme de l’exercice 2024-2025, l’organisme est engagé dans une trajectoire de continuité et de croissance, soutenue par une participation en hausse, une offre diversifiée et une ouverture internationale affirmée, tout en demeurant fidèle à sa mission de rayonnement de la francophonie torontoise.

Photo (Crédit : Le Métropolitain) : Le Club canadien a innové cette dernière année en présentant un événement au Musée des beaux-arts de l’Ontario. (Crédit : Le Métropolitain)