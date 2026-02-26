Denis Poirier

L’hiver a amené avec lui beaucoup de neige et des températures parfois glaciales au cours desrniers mois. Le carnaval Joie de vivre du Cercle de l’amitié arrivait donc à point du 14 au 21 février avec deux activités phares présentées dans l’Agora de Notre Place à Mississauga.

Le premier rendez-vous était celui des petits pour un moment de plaisir et de rires partagés en famille. Pour se faire, les éducatrices des garderies de l’organisme ont mis la main à la pâte pour préparer un après-midi de jeux, de danse et de musique avec l’aide de la directrice des opérations Lauraine Côté, de l’agente de projet Shelly Howe et de l’artiste Mireille Salem accompagnée de sa fille Carla.

Mme Salem, une animatrice passionnée, transporte les enfants dans un univers où la musique, le théâtre et le jeu se rencontrent. Elle invite les enfants à explorer les sons, bouger, imaginer et s’exprimer, tout en s’amusant. Son approche ludique transforme chaque activité en une aventure créative.

L’après-midi a débuté avec une injection d’enthousiasme des éducatrices qui ont invité les enfants à danser en suivant le rythme de la musique et en tapant des mains.

Les petits ont ensuite rencontré l’artiste qui a chanté avec eux accompagnée de sa guitare. Elle leur a montré des mouvements circulaires avec des banderoles de toutes les couleurs, chanté à propos d’un papillon qui se pose sur leur nez, et un jeu de mouvements à l’aide de ballons multicolores. Au cours de cette activité, les parents ont eu autant de plaisir que les enfants à y participer.

Après le spectacle, les éducatrices ont accompagné les enfants aux tables de jeux, de coloriage et de peinture sur visage, s’assurant que chacun s’amuse et reparte comblé de son aventure au carnaval Joie de vivre.

Sept jours plus tard, les adultes de la communauté francophone de Peel se sont réunis au même endroit pour le souper-spectacle clôturant le carnaval.

Cette soirée se veut une occasion pour les membres du Cercle de l’amitié de se réunir pour partager un bon repas et de danser sur de la musique entraînante en français. Le président de l’organisme, Rajiv Bissessur, a accueilli les convives et a souligné l’importance d’activités comme celle-ci pour souder des liens dans la communauté.

L’organisme avait invité le groupe d’origine mauricienne Tropikal Groove de Toronto. La communauté francophone de Peel est composée de personnes d’origines diverses et compte une forte contingence de Mauriciens. La musique de cette formation se fond bien dans l’esprit du carnaval et de la fête, car elle propose un spectacle énergique aux rythmes tropicaux, mêlant Sega, seggae et musique inspirée de cette culture.

Pour les Mauriciens, la danse fait partie des mœurs. La Sega traditionnelle a un rythme envoûtant qui invite tout le monde à se lever pour bouger. Impossible de résister. Les participants se sont laissés emporter par la musique et ont dansé sur ces rythmes irrésistibles qui réchauffent le cœur.

Photo (Crédit : Le Métropolitain) : Les jeux avec les ballons ont connu un franc succès.