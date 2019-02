Depuis 14 ans, le Centre francophone de Toronto (CFT) clôture le Mois de l’histoire des Noirs en organisant une soirée de célébration. Cette année, c’était plus qu’une soirée à laquelle les francophones ont assisté. En effet, c’était une journée entière consacrée à diverses activités : conférence de l’auteur Abel Maxwell, suivi de quatre ateliers sur l’engagement des communautés africaine et afro-caribéenne dans la société canadienne.

En deuxième partie de la soirée, les francophones se sont retrouvés dans la salle de bal pour le gala ayant pour thème « Nos inspirations et notre diversité ».

Le maître de cérémonie Patrick Bizindavyi, s’empare du micro. « Nous commençons dans 30 secondes », lance-t-il. Les derniers retardataires prennent place aux tables disposées autour de la scène.

Quelques minutes plus tard, le maître de cérémonie revient sur scène accompagné de René Viau et d’Abel Maxwell. Dans une ambiance décontractée, les présentateurs lancent le début des festivités. « Le Centre francophone est heureux de cette activité festive qui nous amène à ce rassemblement qui nous unit dans la diversité et l’inclusion », souligne Jean-Luc Bernard, président du conseil d’administration du CFT.

Puis, c’est au tour de Gila Martow de s’exprimer. « Visitez-nous à Queen’s Park et dans nos bureaux et dans nos circonscriptions ». Certains francophones en l’entendant glissent « Ne t’inquiète pas nous allons venir te visiter ». Sans conteste, une référence aux relations tendues entre le gouvernement et les francophones de l’Ontario en ce moment.

Les discours ont fait place à la danse enflammée des quatre jeunes filles de la troupe Nuance d’Afrique. Leur énergie communicative a envahi le public qui applaudissait chaudement une fois la prestation terminée.

La soirée s’est conclue avec le groupe Okavango African Orchestra, vainqueur aux Prix Juno 2017 pour l’album de musique du monde.

Une soirée réussie pour le CFT qui a célébré en grand le Mois de l’histoire des Noirs!