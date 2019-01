Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés se poursuit au Cercle de l’amitié de Mississauga et, en janvier, c’est la fête des Rois qui a été retenue comme thématique par les organisateurs. Une vingtaine d’aînés se sont donc réunis le temps d’un dîner en compagnie des responsables de l’activité et tous ont eu l’occasion de déguster la traditionnelle galette associée à la fête.

Les lointaines origines de la fête des Rois ont été brièvement évoquées par Tristan Leblanc, adjoint à la direction générale. Appelée également Épiphanie, cette célébration catholique est consacrée aux trois rois mages et rappelle l’universalité de l’Église, les dits rois mages ayant été les premiers non-hébreux à adorer le Christ. L’idée de déterminer au hasard un roi ou une reine le temps d’une journée est cependant d’origines païennes et ce type de divertissement servait à moquer les conventions sociales au temps de l’Empire romain. C’est d’abord en France que la tradition de la galette contenant une fève s’est poursuivie pour ensuite se répandre dans d’autres pays.

Le Cercle de l’amitié a également eu son roi et sa reine dont les privilèges se sont cependant limités à lancer le bal, les convives ayant été invités à danser sur de la musique folklorique. Avant de se dégourdir, les participants à l’activité ont passé quelques minutes à échanger sur les résolutions du Nouvel An qui, manifestement, ne sont plus très populaires : les aînés n’ont guère pris de résolutions conventionnelles mais se sont plutôt promis de prendre la vie du bon côté et de ne pas se faire du stress.

Les francophones de 50 ans et plus de la région de Peel ont l’occasion de se rassembler mensuellement et de participer à une activité enrichissante sur un thème de circonstance, en lien avec la saison ou la principale fête du mois. Grâce au Cercle de l’amitié, il s’agit chaque fois d’un événement où la saine nutrition, la culture et la santé physique et mentale sont mises de l’avant.

PHOTO: Le dîner, qui s’est conclu par la dégustation de la galette des rois, fut très apprécié.