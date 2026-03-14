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Le centre culturel et communautaire Le Cercle de l’amitié vient d’annoncer la nomination de Shelly Howe au poste de directrice générale de l’organisme.

L’engagement de Shelly Howe au sein du conseil d’administration depuis deux ans ainsi que ses rôles récents de trésorière et d’agent de projet lui ont permis de développer une compréhension globale de la mission, des valeurs et l’importance de cet organisme clé pour la région de Peel.

Gestionnaire principale bilingue comptant plus de 25 ans d’expérience en direction, gouvernance, gestion financière, ressources humaines et planification stratégique, elle a évolué dans des contextes communautaire, public, privé et entrepreneurial. Bien que son expérience actuelle au sein de l’organisme lui ait procuré une vision d’ensemble, Mme Howe a un profond respect pour le travail accompli au cours des dernières années et pour l’impact du centre auprès de la communauté.



« Le Cercle de l’amitié est un lieu important de rencontre, de culture et de vitalité pour la communauté francophone. Je suis très heureuse de pouvoir contribuer à son développement dans ce nouveau rôle et de travailler en synergie avec Lauraine Côté, les membres et les bénévoles afin de continuer à faire évoluer nos activités et nos projets. Ensemble, nous voulons renforcer les liens au sein de la communauté et créer des occasions encore plus nombreuses de se rassembler et de célébrer la francophonie », a déclaré Shelly Howe.

Le conseil d’administration accueille cette nomination avec beaucoup d’enthousiasme. « Grâce aux solides fondations mises en place par la directrice des opérations, Lauraine Côté, la nouvelle directrice générale pourra faire prospérer le centre culturel et communautaire tout en restant fidèle à la mission de l’organisme qui est de créer des espaces de rassemblement en français pour les francophones de Peel, un lieu où ils peuvent vivre leur culture grâce à un programme de services et d’activités diversifiées.

« Cette nomination marque une étape prometteuse pour l’équipe et nous sommes confiants que grâce à son leadership, à l’appui et aux conseils de la directrice des opérations, le Cercle de l’amitié continuera de répondre aux besoins croissants de la communauté francophone de Peel », confirme le président de l’organisme Rajiv Bissessur.

Source : Le Cercle de l’amitié

Photo : Shelly Howe, directrice générale