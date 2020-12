Le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) entreprend une réorganisation importante de ses services de santé. Depuis le 2 décembre, les services du CFGT en matière de santé primaire, de promotion de la santé, de santé mentale et de développement de l’enfance et de l’adolescence seront fusionnés sous une seule direction.

« Cette restructuration permet de faciliter et de rehausser encore davantage l’accès à nos services de santé en français pour tous les francophones de la région du Grand Toronto, affirme Florence Ngenzebuhoro, directrice générale du CFGT. Avec l’arrivée des équipes Santé Ontario et le nouveau plan du gouvernement de l’Ontario visant à créer un système de santé mentale pleinement intégré, nous prenons les mesures qui s’imposent afin de demeurer un partenaire de choix des établissements hospitaliers, des fournisseurs de services de soins à domicile et des organismes communautaires œuvrant dans le milieu de la santé mentale et des services sociaux. »

Le CFGT est également enchanté d’annoncer l’embauche d’Estelle Duchon, présentement directrice générale de l’Entité 4 de planification des services de santé en français pour les régions du Centre, Centre-Est et Simcoe Nord Muskoka, à titre de première directrice de ce nouveau Service de santé au CFGT.

« Estelle Duchon se joint au CFGT à un moment clé dans la transformation des services de santé fournis à nos clients. Nous sommes enchantés qu’elle accepte de mettre son grand leadership, ses connaissances et son expérience marquée du système de santé de l’Ontario, au service de nos clients et employés », confirme Mme Ngenzebuhoro.

La nouvelle directrice entrera en fonction le 4 janvier 2021. Cette restructuration de services cadre parfaitement avec le nouveau plan stratégique 2020-2025 du CFGT, dévoilé lors de son assemblée annuelle générale le 21 septembre 2020.

Ce dernier prévoit notamment le renforcement d’un continuum de services adapté aux besoins de la communauté francophone, permettant ainsi au CFGT de mieux combler son rôle à titre de leader en matière de services de santé pour les francophones dans la région du Grand Toronto.

SOURCE – Centre francophone du Grand Toronto

PHOTO – Estelle Duchon